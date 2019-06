Black Shark 2 : faut-il craquer pour l’offre Pro Kit à 649 euros ?

Un Pro Kit pour le Black Shark 2

Il y a quelques jours maintenant, nous vous proposions sur Presse-Citron le test complet du smartphone Black Shark 2. Un smartphone axé gaming, avec un look atypique et une fiche technique haut de gamme, lequel est également compatible avec des petites manettes Bluetooth à accrocher de part et d’autre du terminal, comme une certaine Nintendo Switch.

Un smartphone proposé au tarif de 549 euros, mais à ce prix, on fait l’impasse sur les manettes de jeu et la coque gaming, vendus séparément. C’est pourquoi le groupe annonce la disponibilité en France d’une version Pro Kit du smartphone. Ainsi, ce dernier permet non seulement de disposer du précieux smartphone, en version 128 Go / 8 Go de RAM, mais aussi de la coque de protection, et des deux manettes de jeu.

Une « offre spéciale« , qui va permettre selon Black Shark « une expérience gaming inégalée sur la meilleure station de jeu portable. » Au total, ce sont 5 enseignes qui proposent dès à présent ce Pro Kit, à savoir FNAC, Darty, LDLC, Rue du Commerce et Boulanger. Côté tarifs, le Black Shark 2 Pro Kit est proposé à 649 euros.

Une offre spéciale… vraiment ?

Les plus observateurs auront toutefois vite fait de remarquer que sur le site officiel Black Shark, le smartphone est affiché à 549 euros, tandis que le pack d’accessoires est quant à lui proposé à 89,90 euros… soit un total de 638,90 euros. Difficile de saisir le côté « offre spéciale » de ce nouveau bundle à 649 euros donc…

A noter que les gamers les plus exigeants peuvent également opter pour une version 12 Go de RAM / 256 Go de mémoire interne du Black Shark 2, à condition toutefois de bien vouloir débourser 649 euros pour le smartphone seul.

Rappelons que le Black Shark 2 (descendant de chez Xiaomi) est un smartphone doté d’une large dalle tactile AMOLED de 6,39″, permettant d’afficher une image en 2340 x 1080 pixels. Outre un rendu audio stéréo et un système de refroidissement liquide, le smartphone se pare d’un puissant processeur Snapdragon 855, couplé à 8 Go de RAM, un GPU Adreno 640 et 128 Go de mémoire interne. Le tout tourne sous Android 9.0 en version stock, soit une version particulièrement épurée. A l’arrière du terminal, un module photo composé de deux capteurs de 12 mégapixels, qui permet de réaliser des clichés très corrects dans l’ensemble, avec en prime un déclencheur très véloce.