Black Widow : à quel moment le film se déroule-t-il ?

On y est ou presque. La phase 4 de Marvel entre dans les choses sérieuses. Le studio a mis en ligne la première vidéo de son film solo Black Widow sur la seule héroïne des Avengers originaux : Black Widow, incarnée par Scarlett Johansson. Peu à peu, le film se dévoile, et on apprend un peu plus. Mais cette vidéo pose aussi beaucoup de questions. On vous explique.

Black Widow nous plonge dans l’histoire

Que voit-on exactement dans cette vidéo (que vous pouvez retrouver ci-dessous) ? Un ensemble de séquences, plutôt bien rythmées qui nous emmènent vers différents moments de l’histoire personnelle de Black Widow / Natasha Romanoff. On en sait aussi un peu sur le casting qui accompagnera Scarlett Johanssson. Au programme, il y a notamment David Harbour qui joue Alexei Shoskatov / Red Guardian, Florence Pugh pour Yelena Belova et Rachel Weisz qui incarne Melina.

Mais on voit clairement à travers les flash-backs que l’histoire du film nous plongera dans le passé de l’espionne.

Mais on sait aussi que l’histoire principale se déroulera dans le gap temporel de deux ans qui se déroule entre Captain America : Civil War et Avengers : Infinity War. Une obligation pour Marvel qui souhaitait aussi que l’histoire de Black Widow ne se poursuive pas sans raison au-delà de son sort funeste dans Avengers : Endgame. Les nostalgiques apprécieront certaines images vues dans The Avengers ou dans Avengers : Age of Ultron. Cette bande-annonce pose en tout cas plus de questions qu’elle n’apporte de réponses.

Et cette vidéo donne aussi un bon indice sur un autre aspect. Comme prévu, Marvel semble bel et bien avoir fait la chasse aux clichés. On y trouve peu de stéréotypes, comme ceux qui peuvent parsemer les comics. Reste à voir si ce sera vraiment vu comme quelque chose de positif par tous les fans.