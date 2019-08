Marvel fait la chasse aux stéréotypes pour Black Widow

C’est un constat réaliste. La majorité des comics proposés depuis des années aux grands publics ont une (légère) tendance à faire la part belle aux clichés sexistes et aux stéréotypes. Une femme se doit d’y être sexy, et souvent doté de proportions anatomiques complètement irréalistes. Mais, le film Black Widow, pour lequel Scarlet Johansson a fait beaucoup de promesses, veut s’inscrire en faux.

C’est Jac Schaeffer qui est à l’écriture du film Black Widow. Pour rappel, celui-ci nous offrira un petit voyage dans le temps puisqu’il est question des aventures de Natasha Romanoff avant le premier film Avengers. Et pour ce film, elle a expliqué, au site Inverse, vouloir battre en brèche les clichés.

Le risque pour elle ? La haine potentielle de la part des fans qui pourraient réagir à l’excès face aux libertés qu’elle compte prendre avec le personnage. Mais cela ne semble pas l’inquiéter. Son modèle ? Le personnage de Captain Marvel.

Quand les gens réagissent avec la haine, cela m’attriste. Je pense que c’est une honte. Mais je n’ai aucune envie de dépenser de l’énergie là-dedans. Je ne suis pas intéressée par ces commentaires acides et fielleux. Il y a tellement de possibilités de faire des changements profonds et positifs ! En particulier des oeuvres comme Captain Marvel et Black Widow, je ne pouvais pas ne pas être impliquée là-dedans !