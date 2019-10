Tout ce que l’on sait sur le film Black Widow

Avec la phase 4 du MCU, on va avoir le droit à de nombreux nouveaux personnages. Des Eternals sur grand écran à She-Hulk sur Disney+. Mais, Marvel s’est aussi décidé à rendre hommage à Black Widow, qui n’avait pas encore eu le droit à son film dédié. Pourtant, l’idée de ce film traîne dans les esprits depuis Iron Man 2 ! Celui-ci sera en fait le premier de la phase 4. Détail d’importance, sa temporalité sera surprenante. En effet, le film aura lieu entre Civil War et Infinity War, comme on vous l’a déjà expliqué par le passé. Mais à quoi d’autre faut-il s’attendre ?

Toutes les informations sur le film Black Widow

Tout d’abord son titre ? Ici, on joue la carte de la simplicité chez Marvel, puisque le film sera tout simplement nommé Black Widow. Il n’y aura pas de sous-titre, puisque Scarlett Johansson ne devrait pas avoir le droit à un 2e opus.

Au niveau du casting, on trouvera donc l’actrice bien entendu pour incarner son rôle de Natasha Romanoff. Elle sera accompagnée de David Harbour (Stranger Things) incarnant le Red Guardian, un Captain America russe. Florence Pugh vue dans Midsommar, ou encore Rachel Weisz sont aussi au programme.

Quelles apparitions des autres acteurs du MCU ? Tony Stark / Robert Downey Jr pourrait faire son retour puisque les événements du film Avengers Endgame n’ont pas encore eu lieu. On sait qu’il devrait reprendre son rôle une dernière fois, c’est sans doute l’occasion.

Du côté de l’histoire, si on sait à quel moment de la temporalité du MCU le film prend place, on sait aussi que Black Widow est en fuite et seule. Une partie conséquente du film devrait aussi se dérouler en Europe, à Budapest. Le méchant ? Taskmaster comme on a pu le découvrir au Comic-Con de San Diego. .

Check out this 1st reveal of the keyframe illustration I did for the Black Widow film… & TASKMASTER!!! #blackwidow #taskmaster @MarvelStudios #scarlettjohansson pic.twitter.com/c4504e6BEu — Andy Park (@andyparkart) July 21, 2019

Enfin, bien entendu, la date de sortie. Le film arrivera dans les salles obscures le 1er mai 2020. Patience, elle sera bientôt là.