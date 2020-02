BlackBerry, c’est bientôt la fin ?

Depuis la fin de l’année 2016, les smartphones BlackBerry sont fabriqués par TCL Communication. Cependant, le constructeur vient tout juste d’annoncer la fin de ce partenariat. Après le 31 août 2020, TCL ne pourra plus « concevoir, fabriquer ou vendre de nouveaux appareils mobiles BlackBerry ». Concernant les garanties, elles seront valables jusqu’à août 2022, cependant TCL n’a jamais confirmé si de nouvelles mises à jour logicielles seront déployées ensuite.

Suite à une telle annonce, il est logique de s’interroger sur le futur de cette marque en déclin depuis de nombreuses années. Alors que TCL quitte le navire, il est impératif de trouver un nouveau constructeur, sous peine de ne plus jamais voir de nouveaux smartphones portant la marque BlackBerry.

Comment se porte BlackBerry en 2020 ?

Avant l’arrivée de l’iPhone et du tactile en général, BlackBerry connut un immense succès, en devenant même l’un des plus grands constructeurs au monde. Par exemple en 2011, plus de 50 millions de BlackBerry ont été vendus. Cependant, cette immense part de marché a rapidement diminué. Cela en partie dû à l’essor de l’iPhone, mais surtout l’apparition de nouveaux concurrents sous Android proposant des tarifs bien plus accessibles pour de très bons téléphones.

À titre d’exemple, si BlackBerry écoulait 50 millions de téléphones en 2011, Huawei en a écoulé plus de 200 millions en 2019. Le marché a énormément évolué, si bien que la marque de Mike Lazaridis n’a pas réussi à s’adapter et à ce rythme pourrait rapidement disparaître. En 2017, BlackBerry n’a écoulé que 207 900 smartphones, on est bien loin de l’année 2011. L’année dernière, le service de messagerie BlackBerry Messenger a fermé ses serveurs, lors de son lancement en 2005 l’ancêtre des iMessage a complètement cassé les codes en séduisant de nombreux utilisateurs puisque les forfaits très chers limitaient grandement les échanges de messages.

Il ne serait pas étonnant que tout le système BlackBerry se retire au vu de la tournure que prend la situation actuelle.