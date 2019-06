Après AOL, MSN et Windows Live Messenger, c’est BlackBerry Messenger qui tire sa révérence…

La fin de BlackBerry Messenger

Il y a quelques semaines, on apprenait avec une certaine tristesse (pour certains seulement) l’arrêt programmé de BlackBerry Messenger. Rappelons que le service a été lancé en août 2005, une époque durant laquelle les forfaits mobiles étaient très limités. Rappelons que le groupe BlackBerry avait récemment attaqué Twitter pour une violation présumée de brevet. Le géant canadien, en perte de vitesse depuis de longues années maintenant, avait auparavant déjà attaqué WhatsApp, Facebook ou encore Instagram…

Comme convenu, BlackBerry Messenger a bel et bien fermé ses portes sur Android et iOS. « Malgré tous nos efforts, nous avons constaté que l’effet réseau des leaders du marché est de plus en plus fort et nous avons été exclus des préférences des utilisateurs » déclare, assez justement, le groupe sur son blog officiel. A noter que, pour la plus grande joie des amoureux de BlackBerry Messenger, Emtek a lancé BBM Enterprise, une nouvelle application (payante) sur Android, iOS, Windows et Mac.

A noter que l’annonce de la fermeture du service BBM Consumer pour les appareils utilisant Android et iOS n’aura aucun effet sur le service BBM fonctionnant sur les appareils BB10 et BBOS. En effet, ces services sont exploités par BlackBerry Limited et continueront donc à l’être. En revanche, le service BBMoji étant intégré à BBM, ce dernier n’est plus disponible depuis ce 31 mai.

Rappelons que le service avait été rendu disponible sur Android et iOS en 2013, mais le monde entier (ou presque) avait déjà migré sur d’autres plateformes à l’époque. Aujourd’hui, le marché est vampirisé par différents acteurs, avec notamment l’indispensable Facebook Messenger, mais également le très populaire WhatsApp.

Ce dernier (détenu par Facebook) va d’ailleurs proposer une nouveauté en 2020, avec l’arrivée… des publicités. Des réclames qui devraient, dans un premier temps, se placer aux côtés des Stories WhatsApp de vos amis, sauf que la Story sera celle d’une marque, comme sur Instagram.