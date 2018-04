Blackpills lance la première chaîne de télévision sur mobile

Blackpills, la chaîne de Xavier Niel, élargit son offre pour les millennials et lance sa chaîne de télévision mobile-first.

Cibler les millenials

Blackpills est un service de vidéo à la demande en streaming qui produit et distribue sur le web des formats courts destinés aux écrans mobiles. Créé par Xavier Niel, Patrick Holzman (ex-Allociné) et Daniel Marhely (Deezer), le service de SVOD élargit aujourd’hui son offre à destination des jeunes adultes en proposant la première chaîne de TV sur mobile. Blackpills en profite pour dévoiler de nouveaux programmes sur son application gratuite. Le média souhaite jouer la carte de la créativité et élargir sa grille de programmation : séries et documentaires, émissions et shows abordant des sujets d’actualité et du quotidien, avec humour et engagement.

« Le média 100% vidéo poursuit ainsi son développement dans la diversification de ses contenus avec le lancement d’une offre plus complète, exclusivement pour la France. Condensés sur l’application gratuite, de nouveaux programmes voient le jour, venant étoffer un catalogue de fictions et de documentaires déjà riche » précise Blackpills.

Divertir et faire réagir

La plateforme a pour objectif de faire émerger des talents mais aussi de générer des discussions, comme le font actuellement des shows comme Indéfendable ou Ketchup Maillot. « À travers ces programmes, blackpills raconte les personnes et leurs histoires et met en scène un vivier de nouveaux talents, prêts à incarner ses contenus par des choix éditoriaux assumés. Ainsi, des personnalités telles que Yassine Belattar, Agathe Auproux, S.Pri Noir ou encore Régis N’Kissi se relaient au quotidien et donnent le ton, à leur manière, pour offrir des émissions qui vont au-delà de la controverse » explique le service de SVOD.

En 2018, des dizaines de programmes originaux de divertissement sont prévus sur la plateforme française qui reste « mobile first » malgré son arrivée récente sur l’Apple TV. Parmi les contenus déjà disponibles, on recense aujourd’hui « Indéfendable » présenté par Yassine Belattar, une émission quotidienne d’une quinzaine de minutes, « Ketchup Maillot » avec Agathe Auproux diffusé toutes les semaines pendant un peu moins d’une demi-heure, « Régis c’est Chic » animé par Régis N’Kissi toutes les semaines pour une durée de 4 minutes ou encore « Its Complicated » avec Noah Lundi et Aissa Moments, émission hebdomadaire de 30 minutes.

L’application est disponible sur l’App Store et le Google Play.