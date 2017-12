Blocage de YouTube: il y a du rififi entre Amazon et Google

Amazon refuse de vendre le Chromecast (le concurrent du Fire TV d’Amazon), idem pour l’enceinte connectée Google Home concurrente de Echo d’Amazon… La firme de Jeff Bezos ne donne pas accès aux contenus du service Prime Video aux utilisateurs de Chromecast et depuis quelques semaines c’est au tour du thermostat connecté Nest d’être produit « non grata » sur Amazon. Trop, c’est trop, Google bloque YouTube au produit d’Amazon !

L’affrontement est de plus en plus frontal entre Amazon et Google dans le domaine des assistants personnels, secteur particulièrement concurrentiel. Et à ce jeu-là, c’est la gamme Echo d’Amazon qui en fait les frais, puisque l’appareil ne pourra plus accéder à YouTube. Le Fire TV est également concerné par ce blocage.

Google et Amazon, la guerre est déclarée

L’annonce faite par Google à l’encontre d’Amazon n’est pas vraiment une surprise, tant les rapports entre les deux grandes firmes américaines se sont détériorés ces derniers temps. En effet, Google va, à partir du premier janvier 2018, bloquer l’accès à YouTube sur la Fire TV et sur les enceintes intelligentes Echo.

Dès septembre, le torchon brûlait, puisque Google avait déjà bloqué l’accessibilité de YouTube aux Echo Show. La firme de Mountain View avait alors accusé Amazon de « violation des conditions d’utilisation », puisque Echo ne rendait pas possible l’abonnement aux chaînes YouTube.

Amazon a alors riposté à son tour, enlevant plusieurs produits de Nest de son site, Nest étant une filiale de Google dans le secteur des objets connectés. Les choses ont semblé se calmer lorsque l’Echo Show a eu à nouveau accès à YouTube, mais avec cette nouvelle décision, l’affrontement franchi un nouveau cap puisque Google accuse Amazon de « manque de réciprocité ».

YouTube et Fire TV, un accès bloqué pour Echo

Google s’est justifié de la façon suivante : « Nous avons essayé de parvenir à un accord avec Amazon pour permettre aux consommateurs d’accéder aux produits et services de chacun. Mais Amazon ne propose pas de produits Google […], et a arrêté de vendre certains des produits de Nest le mois dernier ».

Et Google de conclure : « Compte tenu de ce manque de réciprocité, nous ne soutenons désormais plus la présence de YouTube sur l’Echo Show et Fire TV ». Mais tout ne semble pas pour autant définitif, puisque la firme de Mountain View a indiqué vouloir « parvenir à un accord » avec Amazon.

En définitive, ni Amazon, ni Google ne veulent lâcher du lest sur le secteur des enceintes connectées, dont le potentiel de développement paraît énorme. Et dans ce domaine, Amazon est largement en tête, ce qui n’est pas vraiment du goût de Google…