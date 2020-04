Bloodshot illustre pourquoi la VOD est un reliquat du passé

Il y a quelques semaines seulement, on vous présentait le film Bloodshot, le dernier en date de Vin Diesel. Notre critique, pas forcément tendre avec le résultat semblait destinée à ne pas avoir d’écho ultérieur. Si on peut s’intéresser à l’univers qu’il compte mettre en place, c’est pourtant pour une raison bien différente qu’il revient aujourd’hui au devant de l’actualité. Concrètement, Amazon Prime Video vient d’annoncer sur les réseaux sociaux que Bloodshot débarquait dans son catalogue le 28 avril prochain. En clair, il sera resté un mois, presque jour pour jour en VOD.

Deux ambiances. Une seule salle. Les sorties françaises de Bloodshot (28/04) et de L'Extraordinaire Mr. Rogers (14/05), ça se passera chez vous. Bientôt sur Prime Video. pic.twitter.com/lb3CNdS5H9 — Amazon Prime Video France (@PrimeVideoFR) April 23, 2020

Une pensée pour ceux qui ont payé pour voir Bloodshot

Cette affaire aurait tendance à prouver deux choses. Tout d’abord, à quel point la chronologie des médias a du sens en France, peu importe ce que l’on peut en penser. Imaginez que vous alliez voir un film au cinéma, en payant souvent un tarif autour de 10 euros, pour le voir arriver sur TF1 un mois plus tard. On imagine la frustration et surtout à quel point les cinémas auraient du mal à attirer du public.

Deuxièmement, la Vidéo à la Demande (VOD), comme elle a été pensée initialement, avec une logique de film vendu à l’unité, pour un temps déterminé, ressemble désormais à un vestige du passé. A l’heure des plateformes en streaming au catalogue démentiel, difficile de trouver encore sa pertinence, pour ce qui est au moins des oeuvres grand public. Si on peut clairement défendre son intérêt pour des films culturels ou du contenu de niche (on fera aussi une exception pour les séries ), qui n’auraient pas forcément la place qu’ils méritent sur Netflix, Disney+ ou Amazon Video Prime, la situation est très différente pour un film grand public.

Pour l’instant, on se contentera de verser une petite larme en pensant à ceux qui ont payé pour voir le film, alors qu’ils auraient pu s’abonner directement à Amazon Prime Video pour le voir quelques semaines plus tard. On ne parlera même pas de la purge qu’est le film en lui-même.