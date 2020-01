Bluetooth LE Audio, la nouvelle norme qui va doper nos écouteurs et nos casques sans fil

Avec la disparition progressive de la prise jack sur nos smartphones, les casques et les écouteurs sans fil sont de plus en plus populaires. Preuve en est, actuellement, Apple a du mal à satisfaire la demande pour ses AirPods.

Bien entendu, le Bluetooth a de nombreux usages. Mais comme l’explique le Bluetooth SIG, l’organisation qui développe les normes de cette technologie, l’écoute audio est le marché le plus important.

Et à l’occasion du CES de Las Vegas, le Bluetooth SIG annonce une nouvelle série de fonctionnalités baptisée Bluetooth LE Audio.

Pour le LE Audio, un nouveau codec sera utilisé, le LC3. Par rapport au codec de la transmission classique, le LC3 permet d’avoir une haute qualité, même avec des débits de données faibles. Et cela devrait permettre aux constructeurs de proposer des appareils avec une meilleure autonomie, ou alors de réduire la taille de leurs batteries.

Et avec ce nouveau codec, le Bluetooth LE Audio apporte d’autres améliorations sur le fonctionnement des appareils Bluetooth. Par exemple, avec une nouvelle fonctionnalité baptisée Multi-Stream, la nouvelle norme « permettra la transmission de plusieurs flux audio synchronisés indépendants entre un périphérique source audio, tel qu’un smartphone, et un ou plusieurs périphériques récepteurs audio. »

Large diffusion

Mais la nouveauté la plus intéressante est la fonctionnalité de partage. Avec Bluetooth LE Audio, il sera possible de partager un flux audio avec un nombre illimité d’appareils. Ainsi, un groupe d’amis pourra par exemple regarder un film ensemble sur une tablette, chacun avec son casque ou ses écouteurs sans fil.

Et cette fonctionnalité de partage pourrait aussi favoriser la création de nouvelles expériences dans les espaces publics. « Par exemple, les gens pourront sélectionner l’audio diffusé par des téléviseurs silencieux dans des lieux publics, et des endroits comme les théâtres et les amphithéâtres pourront partager l’audio pour aider les visiteurs malentendants, ainsi que fournir l’audio en plusieurs langues », explique Peter Liu, membre du conseil d’administration de Bluetooth SIG.

En substance, la transmission d’un flux audio via Bluetooth LE Audio devrait consommer moins d’énergie, permettre d’avoir une meilleure expérience d’écoute et elle offre également de nouvelles possibilités pour le partage de ce flux.

Le seul bémol, c’est que cette nouveauté n’arrivera pas immédiatement sur nos appareils. D’après un article de CNET, les spécifications seront publiées durant ce premier semestre 2020, mais les appareils compatibles ne devraient arriver qu’en 2021.