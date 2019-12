En 2020, les revenus générés par les AirPods d’Apple vont exploser

2019 a été marqué par le lancement par Apple de ses nouveaux services, comme Apple TV+, Apple Arcade ou Apple Card. En effet, alors que le marché des smartphones est au point mort, la firme de Cupertino semble vouloir diversifier ses sources de revenus grâce aux abonnements de ces nouveaux services.

Mais en plus des services, Apple mise également beaucoup sur une autre catégorie de produits : les wearables ou accessoires connectés à porter sur soi.

Et dans ce domaine, la marque à la pomme est aussi très bien positionnée. Grâce à l’Apple Watch, Apple est aujourd’hui le leader des montres connectées. Et les AirPods, qui sont également considérés comme des wearables, se vendent très bien.

Comme vous le savez, Apple a récemment lancé les AirPods Pro. Et il y a quatre semaines, nous apprenions que face à une forte demande, la firme de Cupertino aurait même été obligée de doubler sa production.

En 2020, les revenus des AirPods vont plus que doubler

Dans deux ans, les écouteurs sans fils pourraient même devenir l’une des principales machines à cash d’Apple. Du moins, c’est ce que suggère un article publié il y a quelques jours.

D’après cet article, l’analyste Toni Sacconaghi, de Bernstein, a récemment publié une note dans laquelle il évoque les revenus générés par Apple grâce aux AirPods. Celui-ci explique que cette année, les AirPods devraient générer 6 milliards de dollars de revenus.

Les ventes pourraient connaître une autre forte croissance en 2020. En effet, d’après Sacconaghi, Apple pourrait vendre plus de 85 millions d’unités, ce qui permettrait de générer 15 milliards de dollars.

Et en 2021, si les ventes d’AirPods continuent de croître au même rythme, il serait possible que ces écouteurs sans fils deviennent la troisième plus importante source de revenus d’Apple.

Cependant, cette croissance pourrait commencer à baisser entre 2021 et 2022.

