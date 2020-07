Bon plan : 3 offres VPN à prix fou cette semaine (dès 1,75€/mois)

Aujourd’hui, les internautes ont de plus en plus recours aux Virtual Private Network (VPN) pour protéger leur connexion et leur identité en ligne. Les logiciels de VPN ont plus d’une corde à leur arc puisqu’ils permettent également de lever toutes les barrières géographiques du web pour vous laisser accéder librement à des contenus bloqués.

Si vous souhaitez installer un VPN sur vos appareils (ordinateurs, tablettes, smartphones) et profiter de nombreux avantages, ça tombe bien, car nous avons déniché trois offres allant jusqu’à -82%. Et c’est CyberGhost qui se démarque avec un VPN ultra sécurisé qui devient accessible pour 2,64€ par mois.

Le VPN CyberGhost

Le VPN CyberGhost a séduit près de 15 millions d’internautes grâce à une application très aboutie qui permet de naviguer de façon sécurisée et en toute confidentialité.

CyberGhost a la particularité de posséder un très large réseau qui rassemble plus de 6200 serveurs dans 89 pays. Grâce à ces machines distantes, votre connexion sera anonyme et chiffrée de bout en bout. Pour une protection plus poussée, vous pouvez même activer son bloqueur de trackers et de publicités inclus dans son application.

C’est aussi grâce à ses serveurs localisés un peu partout dans le monde que vous pourrez débloquer les contenus que vous souhaitez où que vous soyez : chaînes de télévision, plateformes de streaming, jeux en ligne, etc. D’ailleurs, les adeptes du streaming devraient y trouver leur compte puisque CyberGhost dispose de plusieurs serveurs dédiés à cette activité. On retrouve des serveurs pour Netflix US, Hulu, TF1, Europe 1, etc.

Le VPN CyberGhost trouve également son utilité pour le téléchargement, car, en plus d’une navigation privée, ses serveurs optimisés disposent d’une bande passante illimitée.

Si le VPN CyberGhost vous intéresse, sachez qu’il propose une remise très avantageuse de -80% sur son forfait 3 ans. Le prix mensuel passe donc de 12,99€ à 2,64€ / mois et 2 mois gratuits sont offerts en bonus. Étant donné que votre souscription devra s’effectuer en une seule fois (95€), vous n’aurez aucun prélèvement mensuel. Le VPN est garanti pendant 45 jours suivant votre achat.

Il est important de souligner que votre abonnement permet de couvrir jusqu’à sept appareils connectés en même temps. Vous pourrez même installer le VPN CyberGhost avec votre Fire TV Stick.

Surfshark VPN

Vous n’êtes pas persuadé par le VPN CyberGhost ? Alors Surfshark saura certainement vous convaincre. Ce VPN bouscule le secteur avec une offre très compétitive.

Le VPN Surfshark offre une protection en ligne exemplaire en s’appuyant sur ses 1700 serveurs répartis dans 63 pays. Même si c’est moins que CyberGhost, Surfshark se rattrape en proposant un service de grande qualité capable de contourner la censure numérique dans divers pays comme la Chine et la Turquie.

Avec un débit de connexion rapide et sécurisé, le VPN Surfshark vous permettra de regarder des films et des séries en streaming sans devoir subir les contraintes géographiques. Si vous avez un compte Netflix, vous pourrez même débloquer 15 librairies différentes.

Pour renforcer la sécurité en ligne, Surfshark met à disposition d’autres fonctionnalités très utiles que l’on ne voit pas chez tous les fournisseurs : MultiHop, CleanWeb, mode NoBorders et le mode Camouflage.

En ce moment, Surfshark propose une remise de -82% par rapport au prix initial de 9,89€ / mois, ce qui revient à un petit 1,75€ mensuels. Cette promotion étant applicable sur sa formule 24 mois, le montant total est de 42€. Votre souscription est entièrement remboursable sous 30 jours. Notez que l’application Surfshark est utilisable sur un nombre d’appareils illimité, un avantage rarement offert par les fournisseurs de VPN.

Le VPN Private Internet Access

Pour cette dernière offre de la semaine, notre choix s’est porté sur le VPN Private Internet Access (PIA) que nous avons eu l’occasion de tester. Comme ses concurrents, Private Internet Access vous fournira une connexion sécurisée et anonyme grâce à son infrastructure et ses milliers d’IP privées.

Le VPN Private Internet Access possède plus de 3200 serveurs dans 48 pays, ce qui vous offre un large choix de localisations. Grâce à ses serveurs puissants, vous pourrez débloquer les contenus géo-restreints et regarder la télévision française depuis l’étranger.

Du côté de son application, vous ne serez pas déçu. Elle est très appréciée des utilisateurs grâce à son interface moderne entièrement personnalisable, sa traduction en français et une comptabilité multisupports (ordinateurs, tablettes, smartphones). Ce VPN très complet vous offre même la possibilité de sélectionner manuellement le protocole et le type de connexion utilisée ainsi que la technique de chiffrement.

Avec sa promotion sur son forfait 2 ans, l’application Private Internet Access revient à 65€, soit 2,50€ / mois au lieu de 9,29€. À ces 2 ans d’abonnement s’ajoute 2 mois gratuits en plus et 10 connexions simultanées pour protéger tous vos appareils et ceux de vos proches. Notez que votre achat est garanti pendant 30 jours.