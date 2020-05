Bon plan : 3 offres VPN absolument irrésistibles (et ça finit bientôt)

Ce week-end, les fournisseurs de Virtual Private Network (VPN) sont généreux et trois en particulier ont décidé de régaler les internautes avec des réductions allant de -50 à -80%. Ceci dit, avant de vous équiper d’un VPN, un petit rappel sur son utilité s’impose.

Ces logiciels informatiques ont pour fonctionnalités principales de sécuriser votre connexion à internet et de protéger vos données confidentielles (identité, localisation physique, activités en ligne, etc). Le spectre d’utilisation des VPN est encore bien plus large puisqu’ils s’avèrent très utiles pour le streaming en étant capable de contourner les restrictions géographiques et pour le téléchargement en garantissant un total anonymat.

Pour bénéficier de ces avantages tout en réalisant de grosses économies, il ne vous reste plus qu’à choisir une des trois offres du week-end que nous avons retenues. Profitez dès maintenant de la meilleure promo CyberGhost à 2,75€ / mois :

Visiter CyberGhost

CyberGhost, double promo depuis jeudi

Le VPN CyberGhost, testé et approuvé par la rédaction, est une des meilleures solutions pour naviguer sur internet en toute liberté et en préservant votre vie privée. Il propose une application complète compatible sur les principaux systèmes d’exploitation (MacOS, Windows, Android, iOS) et des fonctionnalités très abouties comme le Kill Switch intégré ou encore des serveurs hautement sécurisés dédiés au téléchargement et au streaming.

Avec plus de 6400 serveurs répartis partout dans le monde, vous pourrez accéder à n’importe quel contenu bloqué dans votre zone géographique en quelques secondes. Selon le serveur choisi, les plateformes de streaming (Hulu, Netflix US, Disney+, Amazon Prime Video) vous seront accessibles ainsi que les chaînes de télévision étrangères. Et même si les voyages ne sont pas à l’ordre du jour, CyberGhost vous permettra aussi de regarder TF1, France 2 et M6 à l’étranger.

Affiché normalement à 12,99€, son tarif mensuel passe à seulement 2,75€ avec l’abonnement 2 ans. Cette durée d’engagement est idéale pour profiter à fond de tout ce que CyberGhost a à vous offrir. La facture est à régler en une fois pour un prélèvement total qui s’élève à 66€, une somme dérisoire quand on la compare à celles des concurrents avoisinant plutôt les 200€…

À cette offre déjà très attractive s’ajoutent 2 mois d’abonnement CyberGhost gratuits en cadeau et une garantie « satisfait ou remboursé » d’une durée de 45 jours. C’est sans doute un des seuls VPN proposant une garantie aussi longue, la plupart fixant un essai pendant 30 jours maximum, alors n’hésitez pas plus longtemps et testez-le !

Tester CyberGhost

ExpressVPN, le VPN premium à -50%

Avec ExpressVPN que nous avons eu l’occasion de tester, on entre dans la catégorie des VPN plus premium. Il faut dire qu’avec sa connexion stable et rapide, il se distingue des autres fournisseurs de Virtual Private Network. Et pour cause, ExpressVPN met à disposition de tous ses utilisateurs plus de 3000 serveurs situés dans 90 pays sans aucune limite de bande passante.

La connexion chiffrée et sécurisée de ce VPN est idéale pour réaliser de nombreuses tâches quotidiennes allant des plus basiques comme les paiements en ligne, l’échanges d’e-mail aux plus à risque tels que le téléchargement de torrents ou le contournement de la censure web. Au-delà de ses performances remarquables, l’interface sobre de son application et sa facilité d’utilisation sont très plaisantes.

Difficile de ne pas succomber aux avantages offerts par ExpressVPN et, bien que son tarif ne soit pas le moins cher, vous pourriez plus facilement vous laisser tenter avec son offre à -50%. Initialement, le prix de son abonnement coûte 12,31€ par mois, mais ce week-end il passe à 6,32€ / mois pendant 15 mois dont 3 mois gratuits compris. Le prix total à débourser est d’environ 94€ et vous serez protéger pendant plus d’un an.

Après votre souscription, vous bénéficierez également d’un essai gratuit de 30 jours pour tester l’application. Même s’il y a peu de chances que vous soyez déçu, vous aurez l’esprit plus léger en sachant que pouvez demander votre remboursement intégral à tout moment pendant ces 30 jours.

Un compte chez ExpressVPN vous permet de l’utiliser sur 5 autres appareils connectés en simultané (ordinateur, tablette, mobile, TV connectées et consoles de jeu), ce qui vaut encore plus le coup de craquer pour son offre. Notez que le fournisseur est un des seuls à offrir la possibilité d’installer l’application ExpressVPN directement sur votre routeur pour protéger tous les appareils de la famille.

Test d’ExpressVPN

Le tarif Surfshark sous la barre des 2€

Surfshark est un petit nouveau sur le marché des VPN puisqu’il est né en 2018, mais comme en témoigne notre test sur Surfshark, son service est largement à la hauteur et il parvient à rivaliser avec les plus grands.

Avec l’application VPN de Surfshark, la simplicité et l’efficacité sont à l’honneur. En un clic, il vous fournira une protection renforcée en créant un tunnel chiffré vous reliant à internet. Vous n’aurez plus rien à craindre en ligne, y compris dans lors des connexions aux réseaux Wi-Fi publics. Grâce à son bloqueur de publicités et de malwares intégré à son VPN, Surfshark améliore considérablement votre expérience en ligne.

Ce VPN est idéal pour les petits budgets, d’autant plus avec son offre du week-end à -80% qui est tout simplement rarissime. Son abonnement passe de 9,89€ à 1,85€ / mois pendant 24 mois et à cela s’ajoute une garantie « satisfait ou remboursé » de 30 jours pour sécuriser votre engagement.

Là où Surfshark se différencie encore de ses concurrents, c’est au niveau de ses connexions simultanées illimitées. Oui, vous avez bien lu. Le fournisseur autorise à chacun de ses utilisateurs d’utiliser l’application sur autant d’appareils qu’ils le souhaitent ! À l’aide de vos identifiants de vos comptes, tous les membres de votre entourage pourront donc profiter de l’application Surfshark sans devoir payer de frais supplémentaires.

Test Surfshark