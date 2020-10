Bon plan : 42 % de réduction sur la Logitech G502 Hero

Le fabricant possède sa propre marque de périphérique gamers, Logitech G. Ils ont dans leur palmarès d’excellents périphériques que ça soit : en clavier, en tapis de souris ou même les casques. Dans ce bon plan, la Logitech G502 Hero est à l’honneur puisqu’elle est en promotion sur Amazon. L’e-commerçant propose cette souris au tarif de 51,99 € au lieu de 89,99 € soit une belle réduction de 42 %. Grace à cette belle promotion, vous pourrez profiter d’une souris de compétition à un prix très attractif.

Une souris gaming programmable

Logitech fabrique des périphériques de très bonne qualité qui vieillit très bien donc cet achat sera un excellent investissement. De plus, la souris est très importante surtout quand on joue à des jeux où la dextérité est primordiale. C’est pour ça que Logitech intègre dans la G502 Hero 11 boutons qui pourront être programmés à votre guise. Vous pourrez ainsi gagner un temps incroyable que ça soit sur des FPS ou des MMORPG.

En plus de laisser le choix à l’utilisateur de programmer chaque bouton, le fabricant livre différents poids avec la Logitech G502 Hero. Vous pourrez donc l’ajuster selon le gameplay que vous souhaitez pratiquer. Logitech a également réalisé un travail d’orfèvres avec les clics gauche et droit de la souris. Le système mécanique de tension s’améliore pour apporter beaucoup plus de précision.

Les différents niveaux de sensibilités de la souris apportent un plus à ne pas négliger. Vous pourrez ainsi être plus réactif que Lucky Luke grâce au capteur hero 16k de nouvelle génération. En bref, la Logitech G502 Hero est le périphérique gaming parfait pour vos sessions de jeux. Battez-vous sur les champs de bataille d’Overwatch ou dans les donjons mythiques de Word of Warcraft. Elle est disponible sur Amazon au prix de 51,99 € au lieu de 89,99 € soit 38 € de réduction. En plus, elle pourra compléter votre installation RGB de chez Logitech grâce à ses 16 millions de couleurs.

