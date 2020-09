Bon plan Acer : 11 % de réduction chez Darty pour l’Acer Aspire 3

Sous ce design des plus classique, l’Acer Aspire 3 possède une bonne configuration pour une utilisation très variée qui conviendra parfaitement à une famille. Le constructeur a mis tout son savoir-faire pour en satisfaire tous les membres. Vous pourrez ainsi naviguer très facilement sur internet, jouer à quelques jeux ou encore regarder un bon film grâce à l’écran qui équipe ce PC ultraportable de nouvelle génération. Vous retrouverez cet excellent ultraportable sur Darty au prix de 529,99 € au lieu de 599,99 € soit 11 % de réduction. En plus de ça, vous pouvez avoir jusqu’à 120 € de réduction supplémentaire si vous souscrivez à une offre Bbox de Bouygues Telecom.

Voir l’offre

Une utilisation variée

L’Acer Aspire 3 permet de réaliser diverses tâches avec un confort qui n’est pas à négliger. L’Aspire 3 possède une dalle de 14 pouces avec une résolution de 1920 x 1080 pixels. Afin de rendre l’utilisation la plus agréable possible, Acer a équipé la dalle de la technologie AcerBlueLightShield. Celle-ci permet de limiter au maximum la lumière bleue provoquées par l’écran. Cette lumière est très désagréable au fil du temps et peut même fatiguer votre vue. De plus, cet écran est équipé de la technologie IPS. Celle-ci permet une très bonne restitution des couleurs, de la luminosité et du contraste.

Le PC ultraportable de nouvelle génération d’Acer possède un processeur AMD Ryzen 5 3500U de deuxième génération avec une puce graphique Vega 8 intégrée. Celui-ci possède quatre cœurs cadencés à 2,1 GHz qui peuvent être boostés jusqu’à 3,7 GHz avec 4 Mo réservés aux fonctions internes de l’Acer Aspire 3. D’ailleurs, le constructeur intègre 8 Go de mémoire vive en DDR4 qui permettra une expérience très fluide. Afin d’améliorer les performances du PC ultraportable de nouvelle génération, celui-ci possède une capacité de 512 Go en SSD, bien plus rapide qu’un disque dur classique. Windows 10 est déjà installé sur le dispositif de stockage.

Du Wifi 5 et du Bluetooth 4.2

Acer intègre également une carte wifi de très bonne qualité avec une puce pour le Bluetooth 4.2 ainsi que deux ports USB 3.2 ainsi qu’un port USB 2.0. Sur un ordinateur ultraportable, destiné à la famille nul besoin de WiFi 6 ou même de Bluetooth 5.0. Un choix assumé par Acer qui permet de faire baisser la facture.

En bref, l’Acer Aspire 3 de nouvelle génération vous permettra de regarder des films ou séries en 4K. Vous pourrez également réaliser du multitâche sans aucun souci. Le processeur présent sur ce PC ultraportable permet également de faire tourner des jeux pas trop gourmands. Au niveau de l’autonomie, l’aspire 3 permet de rester nomade pendant douze heures d’affilés. Cette autonomie dépend principalement de votre utilisation. Il est disponible sur Darty au prix de 529,99 € au lieu de 599,99 €. Vous pouvez profiter de 120 € de réduction supplémentaire en souscrivant à une offre internet de chez Bouygues Telecom.

Découvrir l’offre