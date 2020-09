Bon plan : Amazon casse les prix des OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro

Amazon vient de mettre en ligne deux promotions très agressives sur les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro. Le OnePlus 8 est proposé à 573€ au lieu de 699€, soit 18% de réduction. De son côté, le OnePlus 8 Pro est bradé à 773€ au lieu de 899€. Ce sont les meilleurs prix constatés chez un revendeur français depuis la sortie des deux modèles.

Le OnePlus 8 Pro, une référence

Comme nous l’avions constaté lors de notre test, ce OnePlus 8 Pro en réduction chez Amazon est l’un des tout meilleurs smartphones de 2020. Sa dalle de 6,78 pouces avec le taux de rafraîchissement de 120 Hz est son principal atout, mais le OnePlus 8 Pro est surtout un monstre de puissance.

Il embarque un SoC Qualcomm Snapdragon 865, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. C’est le meilleur smartphone de la gamme, et le prix public a sensiblement augmenté en comparaison avec le OnePlus 7T Pro, à 899€.

Les réductions sur ces modèles existent, mais jamais chez un revendeur vérifié français hors import. En tombant à 773€, le rapport du OnePlus 8 Pro est bien meilleur grâce à cette promotion chez Amazon.

OnePlus 8 Pro chez Amazon

Le OnePlus 8 est aussi un excellent smartphone

Alors qu’il reprend la plupart des points forts du 8 Pro, le OnePlus 8 est simplement légèrement moins bon en photo. Son écran de 6,55 pouces avec taux de rafraîchissement de 90 Hz est excellent, surtout si vous cherchez un modèle plus compact. Pour le reste, c’est la même chose que le Pro, au niveau du processeur, du stockage et de la RAM.

En chutant à 573€, le OnePlus 8 est plus que compétitif, et pas certain que les stocks chez Amazon restent disponibles très longtemps.

Ces deux bons plans OnePlus sont vendus en direct par Amazon, dans la limite des stocks disponibles. Comme toujours, vous bénéficiez de la livraison gratuite, et de la possibilité de renvoyer le produit sous 30 jours. Pour en profiter, c’est par ici :

OnePlus 8 chez Amazon