Bon plan : Boursorama Banque offre jusqu’à 130€ de prime

Boursorama Banque est aujourd’hui le numéro 1 de la banque en ligne en France. Avec en ligne de mire les 3 millions de clients, la banque n’hésite pas à organiser des Pink Week-end pour attirer de nouveaux clients dans son établissement. En ce moment, et jusqu’au lundi 12 octobre 2020, elle offre un généreux bonus jusqu’à 130€ pour tous ses nouveaux clients.

Pour cette nouvelle édition du Pink Week-end, Boursorama Banque se montre encore plus généreuse. Par le passé, elle se contentait que d’une prime jusqu’à 110€ pour cette opération. Les personnes indécises ont tout intérêt à ouvrir un compte lors de cette période puisque les conditions d’éligibilité sont les mêmes qu’en temps normal.

Comment toucher l’intégralité des 130€ ?

Pour ce Pink Week-end, Boursorama Banque donne la possibilité à ses nouveaux clients de toucher jusqu’à 130€ de prime de bienvenue. Évidemment, il faudra ouvrir pour la première fois un compte dans la banque en ligne. Le bonus se décompose en deux parties : l’une est conditionnée par l’ouverture de compte, et l’autre par le choix de la carte bancaire.

Quelle que soit la formule que choisira le client, l’ouverture de compte sera rémunérée par une prime de 50€. Il faudra pour cela entrer le code promo PWD130 au moment de l’inscription pour déclencher le versement de cette partie de la prime.

La seconde partie de la prime dépendra de la carte bancaire que choisira le nouveau client. Dans le cas où il souscrit à une carte Visa Classic, Premier ou Ultim, il touchera un bonus complémentaire de 80€ (soit 130€ au total). Pour rappel, il ne faut justifier aucun revenu pour la carte Ultim – contre 1 000€ par mois pour la Visa Classic et 1 800€ par mois pour la version Premier.

La seule carte qui ne rémunère pas 80€ au moment de la commande, c’est celle qui est associé au compte Boursorama Welcome. Dans le cas où vous souscrivez à cette formule, il faudra vous contenter d’une prime de 30€ seulement. La formule Welcome est plus simple et ne nécessite aucun justificatif. Cela dit, vous avez tout intérêt à souscrire à une carte Ultim (également sans condition) pour obtenir la prime maximale.

Quelle que soit la formule que vous choisirez, sachez que la carte bancaire est toujours gratuite chez Boursorama Banque. Concernant les autres produits mis en avant par l’établissement, ils sont également hautement compétitifs. La banque peut se féliciter d’avoir une gamme de produits bancaires aussi complète qu’une banque de réseau traditionnelle, moyennant un coût nettement inférieur (voir nul).

Boursorama Banque, une référence

Boursorama Banque a véritablement contribué à développer la banque en ligne en France. Aujourd’hui, la filiale du groupe Société Générale cumule quasiment autant de clients que toutes les autres banques en ligne réunies. Elle se distingue grâce à une politique tarifaire très avantageuse, des produits d’excellente qualité, un support client à l’écoute et des interfaces (ordinateur et mobile) très fluides.

Comme vous pouvez le lire dans notre avis sur Boursorama Banque, la banque en ligne est reconnue pour être « la banque la moins chère de France » depuis 12 ans. Cela ne tient (même) pas compte des Pink Week-end, qui permettent d’offrir un argument supplémentaire aux clients. Les banques rivales se cantonnent à 80€ de prime maximum en guise de bienvenue.

