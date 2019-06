Cdiscount : le Xiaomi Mi 9T exclu à 299€ au lieu de 349€ 🔥

Après avoir présenté son Mi 9 et son Mi 9 SE il y a quelques semaines déjà, voilà que le géant chinois Xiaomi officialise le Mi 9T sur le marché français. Disponible depuis cet après-midi sur le marché français, le smartphone Android bénéficie d’une belle remise pour son lancement en France via le site marchand Cdiscount. Ce dernier fait passer le prix du Mi 9T 64 Go de 349€ à 299€ pour son lancement, soit une remise de 15% sur le dernier téléphone du groupe.

Non seulement Cdiscount bénéficie de l’exclusivité sur la vente du Mi 9T de Xiaomi avec un espace de stockage de 64 Go sur le premier mois, mais le marchand français a donc décidé d’offrir une très belle remise pour cette première journée de lancement. En ce moment, le tarif du Xiaomi Mi 9T passe ainsi à 299,90€ contre 349,90€ hors période de promotion.

Le marchand en ligne a toutefois prévenu que le stock serait limité, et qu’il faut donc s’activer pour profiter de cette offre spéciale à 299€. A noter que les parisiens pourront aussi bénéficier de la livraison en 30 minutes (entre 9h30 et 20h00) grâce à une collaboration entre Cdiscount et les magasins Franprix. Vous pouvez donc récupérer votre téléphone Xiaomi dès ce soir à Paris, avant tous les autres.

Pourquoi choisir le dernier Mi 9T de Xiaomi ?

La plupart des experts s’accordent sur le fait que le Mi 9T est un très bon produit à un prix qui est aussi très attractif. S’il n’est évidemment pas aussi puissant que le Mi 9 classique, il offre des avantages tout à fait convaincants : un bel écran AMOLED de 6,39 pouces (avec un screen to body ratio de 91,9% grâce à une absence d’encoche), un appareil photo selfie qui « pop-up » de 20 Mpx ainsi qu’un triple capteur photo (48 Mpx, 13 Mpx et 8 Mpx) à l’arrière.

Pour ce qui est de la puissance, le Xiaomi Mi 9T est équipé d’une puce Snapdragon 730 de l’américain Qualcomm, d’une batterie de 4 000 mAh ainsi que deux versions pour le stockage : la première version, celle de 64 Go (qui est en réduction) qui est actuellement à un prix de 299€ au lieu de 349€, et la version avec 128 Go de stockage qui n’est pas en réduction, et qui est disponible pour 389€. Au niveau des coloris, le smartphone est disponible en noir carbone ou en bleu glacier.

