Bon plan : CyberGhost VPN casse ses prix (pour votre sécurité) 🔥

De nos jours, la cybersécurité est au cœur des préoccupations et nul n’est à l’abri des piratages et des vols de données (informations personnelles, comptes bancaires, etc.). La seule façon pour se protéger de manière efficace est l’utilisation d’un VPN ou Virtual Private Network. Dans ce registre, CyberGhost VPN figure parmi les fournisseurs les mieux notés dans le monde.

Pour que tout utilisateur d’Internet puisse profiter d’une sécurité optimale, le VPN CyberGhost procède actuellement à une importante campagne de promotion. Il met à disposition un logiciel de cybersécurité de qualité premium… à prix réduit.

À noter qu’il ne s’agit pas d’un simple logiciel bloqueur de publicités, mais d’un vrai VPN qui pourra vous garantir un total anonymat sur Internet. En ce dimanche, vous pouvez profiter de son offre éclair à seulement 2,75€ par mois. Vous avez une période de 45 jours pour le tester sans risque, c’est une bonne façon de comprendre tous les avantages de la solution.

Saisir l’offre maintenant

Quelle est la réelle utilité d’un VPN ?

Pour faire simple, pour pouvoir vous connecter à Internet, il vous faut une adresse IP. Voyez celle-ci comme une adresse postale. Elle va vous permettre d’envoyer et de recevoir des données de connexion. Mais cela permet aussi aux logiciels malveillants de vous suivre sur Internet. C’est de cette manière que vos données confidentielles peuvent être hackées, vendues ou même utilisées sans votre consentement.

Grâce à un VPN, vous avez la possibilité de masquer votre véritable adresse IP, et ce en quelques clics seulement. L’application VPN fournie par CyberGhost vous permet par exemple de vous localiser virtuellement dans un autre pays (États-Unis, Allemagne, UK, Australie, etc.). Cela vous mettra totalement à l’abri des « regards indiscrets », non seulement chez vous, mais surtout lorsque vous vous connecterez à des Wi-Fi publics (hôtel, café, gares, etc.) ou à toute connexion ouverte non protégée.

Le fait de changer votre adresse IP et de vous retrouver virtuellement dans un autre pays a aussi ses autres avantages. Par exemple, vous ne serez plus sous le coup des géo-restrictions affectant certains sites ou applications bloqués. Il en va de même pour les chaînes TV exclusivement disponibles dans certains pays, des bibliothèques Netflix qui ne sont pas accessibles en France, etc.

Le VPN CyberGhost ne va pas uniquement se contenter de changer votre IP. En effet, il chiffrera également vos données de manière automatique, et ce, sur votre ordinateur, tablette, ou smartphone. Ainsi, personne ne pourra voir ce que vous faites lorsque vous naviguez sur le web.

En optant pour un abonnement chez CyberGhost VPN, vous profiterez d’une sécurité totale en ligne. Votre adresse IP va être modifiée, vos données seront chiffrées, vos transactions bancaires seront sécurisées et votre identité en ligne sera protégée par un chiffrement de niveau militaire. Il n’y aura aucune trace de votre navigation (sites visités, etc.).

Vous aurez également un accès aux sites et jeux bloqués auparavant, idem pour les services de streaming (Netflix, Canal+, Hulu, etc.). En bref, les restrictions géographiques ainsi que les censures de toute sorte vont tout simplement disparaître.

Pour en savoir davantage sur tous ses bénéfices, vous pouvez consulter notre avis CyberGhost VPN.

Profitez de l’offre à 2,75€ / mois

Comme dit plus haut, le CyberGhost VPN et toutes ses fonctionnalités au complet vous sont proposés à seulement 2,75 euros par mois. Il s’agit d’un abonnement sur 12 mois assorti de 6 mois gratuits, ce qui porte le total à 18 mois en tout.

Autant dire que c’est devenu l’une des offres les plus compétitives du marché. Si l’on compare aux 11,99€ par mois à payer en temps normal, cela représente une très belle économie de 77%.

Autre détail important à souligner : un seul et même abonnement vous offre le droit d’utiliser l’application de CyberGhost VPN sur 7 appareils (PC, Smartphone, Tablette, SmartTV, routeur, etc.). Si vous n’avez pas autant d’appareils à votre disposition, vous pourrez en faire bénéficier votre famille ou vos amis en partageant vos identifiants. À vous de faire les comptes : 2,75 euros par mois divisés par 7 appareils.

Si vous hésitez, sachez que CyberGhost garantit ses abonnements pendant 45 jours. Vous aurez donc 45 jours pour vous rétracter si jamais le VPN venait à vous décevoir. Il s’agit donc d’un achat sans risque puisque vous pourrez être intégralement remboursés à tout instant pendant les 45 premiers jours.

Pour découvrir l’offre sans plus attendre, c’est par ici :

Saisir l’offre maintenant