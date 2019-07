Bon Plan : le DJI Osmo Pocket à 268€ au lieu de 359€ 🔥

Gearbest propose aujourd’hui une superbe promotion sur la DJI Osmo Pocket, dont le prix passe de 359€ à 268€ avec le code GBDJI299. C’est l’offre la plus intéressante sur ce produit à aujourd’hui, et le DJI Osmo Pocket est l’un produits tech les plus intéressants sortis dans les douze derniers mois.

La petite caméra est parfaite pour voyager, et elle embarque une intelligence très impressionnante. La DJI Osmo Pocket peut être utilisée seule ou avec le smartphone, qui fait office d’écran déporté. Elle permet de filmer en 4K à 60 images par secondes, de prendre des photos, de faire des timelapses, des panoramas et même des motion timelapse. Son connecteur maison lui permet, en plus du téléphone, de brancher un micro ou d’autres accessoires.

Là où l’Osmo Pocket se différencie d’une action cam comme la GoPro c’est que son grip intégré est bien plus naturel à l’utilisation. Le rapport qualité-prix était déjà excellent à 359€, avec cette offre à 268€ chez Gearbest, vous ne trouverez clairement pas mieux. Pour tout savoir de la Osmo Pocket, découvrez notre test vidéo ci-dessous.

Ce bon plan DJI Osmo Pocket chez Gearbest est limité en quantités, soyez rapides si vous voulez en profiter. Comme toujours avec Gearbest, il va falloir être patient avec la livraison, qui est annoncée entre 10 et 18 jours, et nous vous conseillons d’opter pour la livraison EU Priority Line, qui utilise Colissimo. Pour bénéficier de la réduction, une seule chose à faire, indiquer le coupon de réduction dans la case dédiée sur la page panier.