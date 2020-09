Bon plan Dyson : le purificateur en chute sur la boutique officielle

Nous n’aimons pas annoncer de mauvaises nouvelles, mais l’hiver arrive bientôt. Une saison préférée des enfants avec Noël, mais pour un adulte c’est moins le cas. Pourquoi ? L’hiver est également synonyme de rhumes, rhinopharyngites, grippes saisonnières, bronchites et même de gastro-entérites. Des noms qui ne plaisent pas forcément, mais saviez-vous que vous pouvez vous en débarrasser grâce au Dyson Pure Hot+Cool ?

En plus de sa fonction qui permet de purifier l’air, celui-ci permet de chauffer ou à l’inverse de refroidir une pièce. D’ailleurs, il est en promotion sur le site officiel de chez Dyson en deux coloris : blanche et noir. À propos, la version avec la couleur noire sera exclusivement vendue sur Dyson.fr. Alors, êtes-vous prêt à vous armer contre l’hiver et son lot de désagrément ? Vous retrouverez l’ensemble de ces offres sur le site officiel au prix de 549 € au lieu de 649 € soit 100 € d’économie à mettre dans un paquet de Chamallows à faire griller en hiver.

Colorie Noire/Nickel

Hot & Cool

Le ventilateur de chez Dyson propose deux fonctionnalités très intéressantes. Le Dyson Pure Hot+Cool permet de chauffer une pièce de 35 min 3 s ou de refroidir une autre pièce de 81 m3 selon les tests réalisés au niveau de la projection d’air. Le ventilateur est équipé de la technologie Air Mulitplier qui permet de projeter environ 290 litres d’air à la seconde continuellement dans toute la pièce grâce sa rotation de 350 degrés. Par la même occasion, le Pure Hot+Cool utilise deux types de projections d’air, un premier mode qui diffuse un puissant flux vers l’avant. Le second quant à lui vers l’arrière pour projeter un air plus diffus dans la pièce.

Le Dyson Pure Hot+Cool est un ventilateur convertible, ce qui lui permet de produire du chaud comme du froid. Afin de réaliser la chaleur désirée, le ventilateur possède des plaques en céramiques se régule automatiquement. Celles-ci sont placées à l’avant afin que l’air propulsé soit chauffé en même temps. D’ailleurs, lors ces plaques en céramiques arrivent à la température optimale, la consommation électrique est réduite pour éviter une surchauffe et moins consommer d’électricité par la même occasion. La température peut être réglée directement par le thermostat présent sur le Pure Hot+Cool ou directement depuis l’application dédiée. Pour conclure cette partie, il sera parfait pour chauffer ou rafraichir une pièce grâce aux différentes technologies qu’il possède.

Colorie Blanc/Argent

Un purificateur

C’est la seconde fonctionnalité du Dyson Pure Hot+Cool que nous tenons à vous présenter. Le constructeur a réalisé un travail d’oerfre pour concevoir ce ventilateur. Outre le fait d’une partie ventilateur, celui-ci possède également une partie dans laquelle il filtre l’air pour purifier l’air. Une fonction très intéressante pour les personnes allergiques, vivant en ville ou même les virus et bactéries qui arrivent en hiver.

Le Pure Hot+Cool de chez Dyson est capable de filtrer des particules très fines, les odeurs, des formaldéhydes, benzène, COV ou même certains gaz ! Les trois capteurs analysent l’air afin de contrôler la présence d’un ou plusieurs nuisances dans l’air de votre pièce. Lorsqu’une anomalie est détectée ou que le taux est trop élevé, celui-ci se met automatiquement en route. Un travail colossal est réalisé grâce aux filtres présents à l’intérieur. Les filtres sont placés dans une cloche hermétique pour que les particules aspirées ne se volatilisent pas dans l’air. Dyson a décidé d’intégrer deux filtres qui fonctionnent en osmose pour obtenir le meilleur résultat possible.

Il y a donc deux filtres à l’intérieur de ce Dyson Pure Hot+Cool. Le premier est un filtre au charbon actif et le second quant à lui est un filtre en fibres de verre HEPA. Tous les deux permettent de filtrer près de 99,95 % de la pièce. D’ailleurs, le ventilateur a été testé par l’institue Pasteur et sont certifié asthma & allergy friendly ainsi que Quiet Mark.

Colorie Noire/Nickel

Contrôlez le Dyson à distance

Grâce au Dyson Pure Hot+Cool, vous pourrez économiser également sur le nombre d’appareils. En effet, avec ce ventilateur, vous n’aurez plus besoin d’autres appareils encombrant et parfois couteux. Celui-ci peut également se placer dans une chambre pour purifier l’air de la pièce pendant que vous dormez, le tout en silence et sans sources de lumière. Le Pure Hot+Cool pourra être contrôlé à distance grâce à la télécommande magnétique que vous pourrez placer sur le réfrigérateur ou directement avec l’application.

D’ailleurs, cette application vous permettra également de surveiller la qualité de l’air de votre pièce et de surveiller l’état de vos filtres. L’application Dyson Link est disponible gratuitement sur iOS et Android. En plus, le Dyson Pure Hot+Cool peut être commandé à l’aide de l’assistant vocal Alexa. En bref, ce n’est pas un simple ventilateur qui purifie votre pièce. Dyson a conçu un ventilateur trois-en-un avec des filtres de très bonne qualité, un système de chauffage intelligent ainsi qu’une diffusion de l’air elle aussi intelligente.

Cette promotion est disponible unique sur le site officiel de chez Dyson en deux coloris, blanche ou en noir. Une petite préférence pour la couleur noire et vous ? Prêt à vous défendre de l’hiver ? Les deux ventilateurs sont disponibles au prix de 549 € au lieu de 649 € soit 100 € d’économie. Nous vous le rappelons encore une fois, mais la version noire est quant à elle exclusive au site Dyson.fr !

Colorie Blanc/Argent