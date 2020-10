Bon plan : ExpressVPN, l’élite du VPN, casse les prix 🔥

Si vous surfez sur internet tous les jours, vous avez certainement dĂ©jĂ entendu parler des logiciels VPN. Ces outils apportent une protection ultime Ă vos donnĂ©es et communications en ligne ainsi qu’un accès illimitĂ© aux contenus dans le monde entier. Compatibles sur ordinateurs, smartphones, tablettes et Smart TV, les VPN sont des applications utilisables dans de nombreuses situations du quotidien.

ExpressVPN fait partie des VPN les plus fiables du marchĂ© grâce Ă la connexion rapide et sĂ©curisĂ©e qu’il offre Ă ses utilisateurs. Son application VPN est complète, mais elle n’en reste pas moins simple Ă utiliser. Que vous vouliez contourner les blocages de sites web, tĂ©lĂ©charger anonymement ou streamer sans limite, ExpressVPN est un outil idĂ©al.

D’autant qu’avec son offre du jour, vous pourrez profiter d’une remise exceptionnelle de 49% + 3 mois gratuits sur l’abonnement annuel. Attention, ce deal n’a pas vocation Ă rester longtemps en ligne. Si vous voulez faire de belles Ă©conomies sur cet excellent outil de cybersĂ©curitĂ©, c’est maintenant qu’il faut saisir la promo.

ExpressVPN, notre choix n°1 parmi les VPN

Grâce Ă ses performances et ses fonctionnalitĂ©s, ExpressVPN mĂ©rite son statut de meilleur VPN de l’annĂ©e 2020. Quand vous installez et activez l’application ExpressVPN sur vos appareils Ă©lectroniques, vos donnĂ©es qui transitent sur le web (mots de passe, identifiants, coordonnĂ©es bancaires, historiques de sites) seront chiffrĂ©es via la technologie AES-256 pour les rendre inaccessibles Ă autrui.

ExpressVPN camoufle aussi votre adresse IP afin de protĂ©ger votre identitĂ© et prĂ©server votre vie privĂ©e. Vous pourrez ainsi passer incognito sur la toile et naviguer de façon sĂ©curisĂ©e Ă chaque instant, y compris sur les rĂ©seaux publics non sĂ©curisĂ©s (gares, aĂ©roports…).

Avec une infrastructure de plus de 3 000 serveurs répartis dans 94 pays, ExpressVPN modifie votre emplacement géographique sur le net et peut vous localiser où vous souhaitez en deux clics et en quelques secondes. La connexion se fait très vite et le flux est sans interruption.

Le changement de localisation est très utile pour contourner la censure web dans certains pays, pour accĂ©der Ă ses services habituels lors des dĂ©placements Ă l’Ă©tranger (chaĂ®nes TV, application bancaire…) et pour dĂ©couvrir de nouveaux contenus comme le catalogue US de Netflix, par exemple. La connexion haut dĂ©bit d’ExpressVPN et sa bande passante illimitĂ©e sont idĂ©ales pour voir des films et sĂ©ries TV en streaming.

Pas besoin d’ĂŞtre un pro de l’informatique pour utiliser l’application ExpressVPN. L’interface est intuitive et parfaitement traduite en français. En cas de besoin, vous pourrez prendre contact avec son assistance client disponible Ă tout moment du jour comme de la nuit.

L’offre la moins chère chez ExpressVPN

ExpressVPN dĂ©livre un service de qualitĂ© et, en tant que prestataire VPN haut de gamme, il accorde rarement des promotions. Mais ce week-end, il semblerait qu’il ait dĂ©cidĂ© de faire une exception en proposant une baisse de 49% du prix ainsi que 3 mois d’utilisation gratuits sur son abonnement annuel.

Avec sa remise, le prix d’ExpressVPN passe de 12,95$ / mois Ă seulement 6,67$ / mois, ce qui reprĂ©sente environ 5,65€. En souscrivant Ă son offre, vous pourrez profiter de l’intĂ©gralitĂ© des fonctionnalitĂ©s d’ExpressVPN sur une durĂ©e de 15 mois (12 mois + 3 mois gratuits) et l’installer sur cinq appareils.

En effet, un compte ExpressVPN couvre cinq connexions simultanĂ©es. Avec sa compatibilitĂ© multi-supports, n’hĂ©sitez pas Ă l’installer sur vos Ă©quipements macOS, Windows, Android, iOS ou autres appareils sous Linux.

Si vous ĂŞtes encore indĂ©cis, sachez que cette offre inĂ©dite d’ExpressVPN est intĂ©gralement remboursable pendant 30 jours. En vous appuyant sur sa garantie Satisfait ou RemboursĂ©, il est possible de demander votre remboursement au support technique depuis son chat en direct sur son site. Le processus est rapide et sans condition. Le montant de l’achat sera re-crĂ©ditĂ© sur votre compte en quelques jours.

Pour en savoir plus sur ExpressVPN, c’est par ici :

