Bon plan ExpressVPN : ce (meilleur) VPN est à un prix imbattable

Vous êtes à la recherche d’une protection fiable pour naviguer sur le web sans prendre de risque ? ExpressVPN, notre VPN préféré du moment, propose une remise de 49% sur son abonnement 12 mois. Pour avoir accès à la meilleure sécurité, ne ratez pas cette bonne affaire qui a une durée limitée !

Les VPN (Virtual Private Network) se développement à vitesse grand V partout dans le monde et on comprend facilement pourquoi. Avec leurs nombreux serveurs répartis dans le monde entier, ces réseaux très sécurisés cryptent votre connexion pour protéger vos informations confidentielles sur le web (mots de passe, photos, données bancaires, historiques de navigation…). Même quand vous êtes connecté sur un réseau Wi-Fi public, vous ne risquez rien.

Leur technologie permet aussi de modifier votre géo-localisation en un clic et de vous proposer un contenu internet très varié sans aucune restriction liée à votre géolocalisation.

Si vous n’avez pas encore installé de VPN sur votre ordinateur, tablette et/ou smartphone, vous ne devez surtout pas passer à côté de la promo de -49% offerte actuellement chez ExpressVPN ! De quoi s’équiper du meilleur pour quelques euros tout au plus.

ExpressVPN a des performances inégalées

Créé en 2009, ExpressVPN est aujourd’hui la valeur sûre parmi les Réseaux Privés Virtuels. Ce n’est pas un hasard s’il rassemble plus de 10 millions d’utilisateurs. Si on en compte autant, c’est notamment grâce à sa fiabilité et sa vitesse : l’utilisateur profite d’une bande passante sans limite et un très haut débit qui permettent de regarder ses films et séries en streaming, sans aucune latence. C’est la même chose pour le téléchargement : on peut compter sur sa rapidité à coup sûr.

Avec plus de 3000 serveurs dans plus de 94 pays dans le monde, ExpressVPN offre aux internautes un choix immense en termes de localisations. C’est tout particulièrement utile lors d’un voyage pour ne rien louper et continuer à regarder vos émissions de télévision favorites, qui sont parfois bloquées à l’étranger. Pour y accéder, il suffit de se connecter au serveur du pays choisi, ce qui modifiera votre adresse IP en un seul clic.

Au-delà de son service de qualité et le chiffrement de votre trafic internet, il avance également un support client disponible 24h/24 et 7j/7 pour répondre à toutes vos questions (y compris en langue française). C’est plutôt rassurant de savoir qu’on peut parler avec un des membres de leur équipe à tout moment.

Pour profiter davantage du service, il est même possible d’installer le VPN sur 5 appareils et l’utiliser en simultané. Tablettes, ordinateurs, smartphones et consoles de jeux, tous ont besoin d’une protection digne de ce nom !

Un prix en baisse de -49% sur 15 mois

L’excellent fournisseur ExpressVPN propose très peu de promotions sur son abonnement de manière générale, parce qu’il est déjà très compétitif sans. Cette belle réduction est donc l’occasion parfaite pour profiter d’un service premium à un prix qui défiera toute concurrence.

Grâce à cet abonnement 12 mois + 3 mois gratuits, le montant est réduit de -49% au global. Le prix revient à seulement 6,34€ par mois au lieu du double en temps normal. Pendant 15 mois, on peut vous assurer qu’ExpressVPN et son application facile à utiliser ne vous décevront clairement pas.

Et si c’était le cas, la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours vous permet d’obtenir votre remboursement sans aucune condition. La seule chose à faire est de contacter le support client via leur site internet pour formuler votre demande. Grâce à cette technique habile, vous pouvez profiter du meilleur VPN gratuit pendant 30 jours !

Envie de profiter de cette offre rare pour sécuriser vos données et vos communications ? Soyez rapides, car elle n’est disponible que durant quelques heures. Pour découvrir ExpressVPN, c’est par ici :

