Bon Plan Hide.me : le VPN à son plus bas prix (81% de réduction)

Hide.me est un VPN qui compte plus de 20 millions d’utilisateurs à travers le monde. S’il parvient à obtenir la confiance d’un si grand nombre de personnes, c’est grâce à son service rapide qui sécurise les connexions internet et les rend anonymes. Depuis sa création en 2012, il n’a cessé d’améliorer son service et son offre tarifaire.

Aujourd’hui, il propose deux promotions très intéressantes sur son VPN à moins de 3€ par mois. La plupart des concurrents font payer le double pour des services équivalents. Si vous voulez découvrir la gamme de services Hide.me, c’est par ici :

Voir l’offre Hide.me

Quels sont les avantages du VPN Hide.me ?

Les avantages majeurs du Virtual Private Network (VPN) Hide.me sont la sécurité et l’anonymat qu’il fournit à tous ses utilisateurs.

Dès que vous êtes connecté aux serveurs Hide.me, votre connexion passe dans un tunnel sécurisé qui chiffre toutes vos activités en ligne. Pour établir votre connexion, un large choix s’offre à vous car Hide.me possède plus de 1560 serveurs privés et sécurisés localisés dans environ 60 pays. Votre adresse IP sera immédiatement masquée et votre localisation réelle ne sera plus visible par les sites web, votre FAI ou même les gouvernements. Vous pourrez même choisir celle que vous voulez pour pouvoir accéder à tous les contenus streaming.

Hide.me possède aussi des fonctionnalités très pratiques qui le rendent unique. Son Split Tunneling vous permet de sélectionner les applications qui nécessitent ou non la protection VPN. En pratique, vous pouvez donc décider d’activer Hide.me sur Google Chrome pour le protéger et pas Mozilla Firefox par exemple. En personnalisant ainsi votre connexion, elle sera optimisée et toujours aussi rapide.

La fonction Pare-feu va encore plus loin. Elle vous donne la possibilité de choisir certaines applications qui ne fonctionneront que lorsque Hide.me est activé. Cette fonction est très souvent utilisée par les internautes qui se tournent vers les logiciels Torrent. En cas d’oubli d’activation ou de bug internet, la connexion ne s’effectue pas et aucune fuite de votre adresse IP réelle ne peut avoir lieu.

Réduction exceptionnelle de 81% pour l’offre 3 ans

L’offre Hide.me de longue durée est à -81% et vous permet d’avoir accès au meilleur prix mensuel pendant 3 ans + 3 mois gratuits. Cette remise aboutit à 2,43€ par mois pendant 3 ans et 3 mois (94,99€ à payer en une fois). C’est mieux que de nombreux autres concurrents dont les tarifs se situent autour de 6€ mensuels.

En choisissant Hide.me, vous aurez un accès illimité à internet et une protection sérieuse que vous pourrez installer sur 10 appareils différents. Et oui, Hide.me propose une connexion simultanée sur 10 appareils. Pour payer encore moins cher, partagez l’abonnement avec votre famille ou vos amis.

Après votre achat, vous avez le droit de changer d’avis et d’être intégralement remboursé puisque la garantie satisfait ou remboursé offre 30 jours de période d’essai. Ce délai est idéal pour tester l’application et découvrir tous les avantages qu’elle offre sans aucun stress.

Pour saisir cette promo inédite à prix choc, c’est par ici :

Saisir l’offre 3 ans Hide.me

Et si vous n’êtes pas prêt à vous engager sur une si longue période, l’autre promotion que nous allons vous présenter est faites pour vous !

Engagement 12 mois + 3 gratuits à 2,66€ / mois

Cette fois Hide.me frappe fort avec son offre de courte durée. Pour son abonnement 12 mois + 3 mois gratuits, vous ne devrez payer que 2,66 € par mois. Vous voyez tout de suite que la différence est très faible par rapport à l’engagement de longue durée. Cela représente seulement 23 centimes d’euros de plus par mois. Mais ce n’est pas cela que vous verrez en premier !

Saisir l’offre maintenant

En effet, c’est surtout le fait de ne payer que 39,99€ en une fois. Il est extrêmement rare d’avoir des paiements aussi abordables qui permettent d’avoir un coût mensuel si faible. Cette solution est donc une très belle alternative pour ceux qui veulent un faible coût mensuel mais qui ne peuvent pas sortir 95€ d’un coup.

Cette promotion est offre un très bon rapport qualité / prix car vous disposerez non seulement d’une protection renforcée sur une période de 15 mois, mais également d’une connexion simultanée sur 10 appareils. Et comme l’application Hide.me peut s’installer sur MacOS, Windows, iOS, Android, les consoles de jeu et même les routeurs, votre achat sera rentabilisé plus d’une fois.

En souscrivant à cette offre promo, vous n’avez rien à perdre car la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours est toujours disponible. Vous pouvez joindre le support client à tout moment (24h/24, 7 jours/7) pour demander votre remboursement ou pour toutes autres questions sur l’application VPN Hide.me. Si vous hésitez, sachez que Hide.me propose un VPN gratuit pour iPhone que vous pouvez utiliser dans la limite de 10GB/mois.

N’attendez plus pour l’essayer et sécuriser votre connexion internet :

Saisir l’offre maintenant