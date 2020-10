Bon plan : un iPhone SE + AirPods à prix cassé chez Fnac 🔥

Alors que le Prime Day Amazon se tient la semaine prochaine, Fnac lance les hostilités dès ce vendredi matin. Il sera difficile (voire impossible) de faire mieux que ce deal Apple : pour l’achat d’un iPhone SE, vous recevrez 125€ de réduction sur les AirPods 2, soit 70% de remise. Au final, un iPhone SE 2020 et les AirPods 2 vous reviendra à 543€ au lieu de 668€. C’est 20% de remise au global.

Si vous vouliez acheter un nouvel iPhone SE à un prix raisonnable, cette offre Fnac devrait vous convaincre. Ci-dessous dans la capture d’écran, vous pouvez voir que la remise de 125€ est appliquée sur les deux produits. C’est respectivement 92€ qui sont retirés de l’iPhone SE 2020, et 34€ qui sont retirés des AirPods 2. C’est une très belle affaire, l’iPhone SE n’a encore jamais été en promotion.

Un deal fou sur l’iPhone SE 2020

Apple n’aime pas trop les réductions, et ça se sait. La marque ne fait jamais de remise sur ses smartphones, tablettes, ordinateurs et autres accessoires. Pendant très longtemps, la marque interdisait à ses revendeurs d’en faire de même. Cependant, Amazon et Fnac ont commencé à faire des remises ponctuelles dans la dernière année, y compris sur le dernier iPhone SE 2020.

Pour quelques heures, Fnac sort le grand jeu sur un pack qui inclut l’iPhone SE 2020 et les AirPods 2. Clairement, on n’a jamais vu un deal aussi avantageux sur le marché, pas même chez Amazon. En l’associant aux AirPods 2 (qui n’ont pas de réduction de bruit, mais qui sont très confortables), vous pouvez donc économiser 125€ sur ces deux appareils premium. Au final, en combinant les deux, cela vous reviendra à 543€ au lieu de 668€, soit 20% de remise en tout.

Quand on sait que l’iPhone SE est déjà un excellent rapport qualité prix sans remise, cette offre spéciale Fnac est à saisir VITE. Avoir 20% de remise sur le nouveau smartphone Apple est une aubaine, et le stock est probablement très limité. Avec la réduction de 70% sur les AirPods 2, vous les obtenez donc à 54€ au lieu de 179€, sous condition de prendre un iPhone SE de la génération 2020.

Pourquoi choisir un iPhone SE ?

En avril dernier, Apple dévoilait son iPhone SE. Ce téléphone a vocation a se positionner sur le milieu de gamme. Il reprend le design de l’iPhone 8 (qui a disparu du catalogue) en profitant du dernier processeur Apple (A13 Bionic). Au final, c’est donc un smartphone plus puissant, qui offre davantage de fluidité sur l’écran et avec un meilleur traitement de l’image. Attention, le capteur photo reste le même que celui de l’iPhone 8, il ne faut donc pas s’attendre à un miracle.

Cela dit, Apple reste Apple, et cet iPhone SE 2020 sera assurément un bon choix. Au niveau du rapport qualité prix, c’est probablement même l’un des meilleurs iPhone du marché. Avec la remise actuelle disponible à la Fnac, il devient encore plus intéressant. Avoir des écouteurs Bluetooth comme les AirPods 2 est une quasi évidence, c’est donc le moment idéal pour mutualiser ces deux achats.

Fnac offre 15 jours de réflexion

Les marchands français sont dans l’obligation d’offrir minimum 15 jours de réflexion à leurs clients pour tout achat réalisé en ligne. Autrement dit, après la livraison de votre iPhone SE et de vos AirPods 2, vous avez 15 jours pour changer d’avis. A tout instant, vous pouvez renvoyer les produits et exiger un remboursement. Si les produits sont comme neufs, Fnac vous les remboursera sans rechigner.

Encore une fois, il faudra être rapide en ce vendredi matin. Cette offre éclair ne va pas durer très longtemps, et elle sera limitée par le stock. Économiser 20% sur un duo AirPods 2 + iPhone SE 2020, c’est une occasion qui ne se présentera pas souvent dans les mois à venir.

