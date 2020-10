Bon plan : la Microsoft Surface Pro 7 en chute libre au Prime Day 🔥

Moins d’une annĂ©e après sa sortie, la Microsoft Surface Pro 7 voit son prix chuter brutalement au Prime Day. Amazon vient de publier une vente flash sur l’excellent PC hybride avec Ă la clĂ©, 30% de remise immĂ©diate. La plateforme marchande nous rĂ©gale avec des offres inĂ©dites, comme c’est le cas avec cette tablette.

Surface Pro 7 12″, 8 Go RAM, 128 Go Ă 767€ au lieu de 1 069€

Amazon nous a promis un Prime Day exceptionnel, et il s’y tient. On n’avait encore jamais vu une telle rĂ©duction sur la Microsoft Surface Pro 7. Hormis l’iPad Pro qui tente de se faire une place sur les tablettes pour les pros, la Surface Pro 7 n’a pas vraiment de concurrence. Cette tablette qui peut facilement se convertir en PC grâce Ă des accessoires est ultra complète et adaptĂ©e aux besoins des professionnels.

La Microsoft Surface Pro 7, une vraie référence

Si vous ne connaissez pas la Microsoft Surface Pro 7 en promo sur Amazon, sachez qu’elle se prĂ©sente officiellement comme un « PC hybride ». CĂ´tĂ© design, l’appareil ressemble Ă une tablette qu’il est possible de convertir en ordinateur portable via des accessoires dĂ©diĂ©s Ă cet usage. L’iPad Pro emprunte quelques caractĂ©ristiques Ă cet appareil, mais la Surface Pro 7 de Microsoft reste la seule rĂ©fĂ©rence du marchĂ© des pros. Si vous souhaitez profiter du pack complet, Amazon affiche aussi des remises sur les accessoires (souris, clavier, cover…).

On le disait, l’iPad Pro tente de s’approprier quelques fonctionnalitĂ©s de la Microsoft Surface Pro 7 qui est en rĂ©duction pour le Prime Day Amazon. Toutefois, il est encore loin de ressembler Ă un ordinateur portable malgrĂ© les efforts de la marque Apple. En comparaison, la tablette hybride de Microsoft s’utilise comme un vrai ordinateur avec la suite Microsoft Office (Word, Excel…) classique.

Si vous ĂŞtes amenĂ© Ă voyager rĂ©gulièrement dans un but professionnel ou personnel, la Microsoft Surface Pro 7 en promotion sur Amazon conviendra parfaitement Ă vos attentes. Plusieurs formats de ce PC hybride existent chez le constructeur, mais c’est le modèle incluant 128 Go de stockage et 8 Go de RAM qui bĂ©nĂ©ficie de la plus belle remise. Cela sera largement suffisant pour quelqu’un qui utilise son ordinateur pour une activitĂ© professionnelle classique.

Au niveau de l’autonomie, la Surface Pro 7 tient environ 5 heures, ce qui dans la moyenne haute des ordinateurs. Par ailleurs, en optant pour cette tablette sur le site Amazon, vous bĂ©nĂ©ficiez de la garantie classique de 2 ans sur le produit. S’il y avait le moindre souci, vous pouvez demander Ă Microsoft de vous offrir une solution de rechange.

Amazon généreux sur ces tablettes

Dans le cadre d’une utilisation professionnelle, la Microsoft Surface Pro 7 est un excellent produit. Que vous soyez souvent en voyage, que vous ayez besoin d’un ordinateur sur un Ă©vĂ©nement ou que vous vouliez juste un PC facile Ă transporter partout, il fera l’affaire. Avec un prix plutĂ´t doux pour un tel produit, la Surface Pro 7 est un excellent rapport qualitĂ© prix.

Cela dit, avec cette offre spĂ©ciale pour Amazon Prime Day, la Microsoft Surface Pro 7 devient imbattable. A moins de 800€, cette tablette ++ est un excellent choix. MĂŞme si vous voulez l’utiliser pour un usage personnel, elle sera une belle solution. Elle vient directement concurrencer au niveau du prix les tablettes plus classiques qui permettent d’aller sur internet et de regarder des films.

Amazon dĂ©bute le Prime Day en affichant des remises qu’on n’a jamais vu sur les Microsoft Surface Pro 7. Vous pouvez ainsi Ă©conomiser 30% sur le modèle le plus populaire de toute la gamme de Microsoft. Encore faut-il que le format soit encore disponible quand vous le voulez, car quelques rĂ©fĂ©rences ont dĂ©jĂ disparu de la plateforme marchande. Il est possible que toutes les unitĂ©s disparaissent dans les heures qui suivent compte tenu du succès des Surface Pro 7 de Microsoft.

300€ de réduction immédiate

En optant pour cette Microsoft Surface Pro 7 Ă 769€, vous pouvez faire quasiment 300€ d’Ă©conomie immĂ©diate. Sur un tel produit, c’est vraiment une belle affaire. C’est la tablette hybride la plus populaire du moment, elle reste grand public. A ce tarif-lĂ , elle se place au niveau d’ordinateurs portables milieu de gamme, bien en dessous des MacBook Air.

Dans le cas oĂą vous hĂ©sitez encore Ă choisir une Microsoft Surface Pro 7 sur Amazon pour le Prime Day, sachez que vous avez droit Ă un dĂ©lai de rĂ©tractation de 30 jours. Pendant la pĂ©riode, vous pouvez tester le produit en toute tranquillitĂ© et le renvoyer s’il ne vous convient pas —auquel cas vous serez remboursĂ© en intĂ©gralitĂ©. De plus, la garantie constructeur est la mĂŞme que si vous achetiez le PC hybride auprès de Microsoft. Profitez en, les offres flash ne vont pas durer très longtemps avant de disparaĂ®tre.

Outre la Microsoft Surface Pro 7, vous pouvez retrouver aujourd’hui des milliers de bonnes affaires au Amazon Prime Day. Si l’Ă©lectronique occupe une part très importantes des ventes flash sur le site, il y en a pour tous les goĂ»ts. Vous pouvez retrouver toutes les catĂ©gories en rĂ©duction. Pour rappel, le Prime Day est plus important que le Black Friday pour Amazon (en termes de chiffre d’affaires), les offres sont vraiment dingues.

