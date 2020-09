Bon plan : le Galaxy Z Fold 2 chute (déjà) de 200€ chez Fnac

Le dernier Galaxy Z Fold 2 de Samsung est une prouesse technologique. Le fabricant coréen a mis au point un smartphone pliable qui en est désormais à la seconde génération. Son format unique lui permet de s’ouvrir comme un livre, et d’avoir une surface bien plus large pour naviguer sur son téléphone. C’est très pratique pour regarder des vidéos ou avoir un meilleur confort de lecture.

Le nouveau Galaxy Z Fold 2 est un produit premium, et son prix l’est tout autant. Il faut compter 2 020€ pour la version standard, qui inclut la 256 Go de stockage et la compatibilité en 5G. Seulement quelques semaines après sa sortie, c’est Fnac qui propose une remise de 200€ sur cet appareil. Attention, il faut le commander en ligne et le récupérer en boutique pour en profiter :

Voir l’offre sur Fnac

Le Galaxy Z Fold 2, une belle prouesse technique

Samsung a été le premier à vraiment se lancer sur le créneau du smartphone pliable. Avec son nouveau Galaxy Z Fold 2, il affirme encore un peu plus sa technique et son savoir-faire. A l’intérieur, on retrouve un écran (qui sont en réalité 2 écrans de 6,2 pouces chacun), ce qui sera idéal pour regarder des vidéos (films et séries) sur son téléphone. Pour les messages et les notifications, un écran situé sur le dos (6,2 pouces également) permet de rapidement accéder au contenu.

Il est évident que Fnac ne mettra que quelques unités de ce Samsung Galaxy Z Fold 2 en réduction. Il faudra donc être rapide pour bénéficier de ces 10% de remise sur un smartphone unique. Pour en savoir plus, c’est par ici :

Voir l’offre sur Fnac

En bonus, vous pouvez également recevoir Deezer Premium offert pendant 4 mois. C’est un petit plus qui fera plaisir, puisque cela représente une valeur de quasiment 40€ (9,99€ par mois). A tout instant, vous pourrez résilier le service de streaming musical.