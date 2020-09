Bon plan : le MacBook Air (2020) tombe sous les 1 000€ chez Cdiscount

Il y a quelques minutes, Cdiscount vient d’annoncer une offre flash sur les derniers MacBook Air de 13,3 pouces. Le deuxième e-commerçant en France affiche une remise immédiate de 200€ sur les deux coloris disponibles : gris sidéral et argent. Contre 1 199€ en temps normal, les ordinateurs chutent ainsi à 999€ seulement.

Pour un ordinateur Apple de la dernière génération, cette offre est très convaincante. Pour rappel, il vient avec un espace de stockage 256 Go, 8 Go de RAM et il possède une autonomie de 11 heures. En achetant le MacBook Air 13,3 pouces sur Cdiscount, vous bénéficiez aussi d’une garantie de 2 ans sur le produit. C’est donc strictement les mêmes conditions que si vous l’achetiez dans un Apple Store. La seule différence réside dans le prix, qui chute de 20% sur Cdiscount.

Une offre éclair (et limitée) sur le MacBook Air 2020

Alors qu’il est sorti il y a quelques mois, le MacBook Ar 13,3 pouces mis en avant sur Cdiscount est un excellent choix. Il ne faut pas se mentir, le stock risque de partir à toute vitesse. On n’avait encore jamais vu de remise sur cet ordinateur, et celle-ci se veut très généreuse. Dans tous les cas, sachez que Cdiscount vous offre une période d’essai de 14 jours après livraison. Pendant cette période, vous pouvez tester le produit et le retourner à tout instant contre un remboursement.

Au début de l’année, Apple a dévoilé ses nouveaux MacBook Air. La marque à la pomme a fait un réel effort sur le prix, tout en offrant de meilleures performances. C’est donc une opportunité assez unique de s’équiper avec un ordinateur Apple de la dernière génération à moins de 1 000€. Quand on sait que la firme de Cupertino ne fait jamais de remise sur ses produits, Cdiscount offre là un « vrai » bon plan.

