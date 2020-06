Bon plan : le meilleur VPN (CyberGhost) a une offre choc ce WE 🔥

Si comme de nombreuses personnes vous utilisez internet de façon quotidienne, le VPN pourrait grandement améliorer votre expérience en ligne. Les VPN sont des logiciels installables sur plusieurs appareils connectés dans le but de protéger votre connexion. Grâce à leur infrastructure située aux quatre coins du monde, ils offrent aussi un accès beaucoup plus libre à internet en levant toutes les frontières géographiques et la censure numérique.

Ce week-end, c’est l’offre du VPN CyberGhost qui a retenu notre attention. Elle est disponible au prix de 2,64€ / mois, ce qui est très rare pour un VPN si performant.

Pour jeter un Ĺ“il Ă cette offre inĂ©dite, c’est par ici :

Saisir l’offre CyberGhost

CyberGhost, la référence en matière de VPN

CyberGhost est une application VPN qui possède de nombreux atouts, Ă commencer par la connexion sĂ©curisĂ©e qu’elle fournit. Vous pourrez compter sur son chiffrement AES de 256 bits et un camouflage complet de votre adresse IP dès son activation. Le VPN est CyberGhost allie sĂ©curitĂ© et anonymat ce qui est indispensable lorsqu’on navigue sur internet aujourd’hui. Pour une protection complète, l’application CyberGhost vous suit partout puisqu’elle est compatible sur ordinateur, tablette, tĂ©lĂ©phone et mĂŞme sur console de jeux.

Les avantages de CyberGhost VPN ne se limitent pas à ça. Avec un rĂ©seau de plus de 6400 serveurs dans 89 pays, le fournisseur permet de contourner les restrictions gĂ©ographiques pour vous donner l’accès Ă de nombreux contenus initialement bloquĂ©s. Pour ce faire, il suffit de vous connecter au serveur adaptĂ©. Une localisation virtuelle vous sera alors attribuĂ©e et vous pourrez naviguer sans blocage.

CyberGhost est particulièrement utile pour les services de streaming comme Hulu, Disney+, Amazon Prime Video et mĂŞme Netflix dont la librairie varie d’un pays Ă l’autre. Vous pouvez aussi accĂ©der Ă de nombreuses chaĂ®nes de tĂ©lĂ©vision en direct et en replay gratuitement. Quoi que vous regardiez, les serveurs CyberGhost sont parfaitement optimisĂ©s car ils n’ont aucune limite de bande passante.

Le VPN CyberGhost propose aussi de nombreuses autres fonctionnalités qui amélioreront votre expérience en ligne : serveurs dédiés au streaming et au téléchargement, bloqueur de publicités et de tracking et 7 connexions en simultané.

Un abonnement à seulement 2,64€

Pour profiter des avantages du VPN CyberGhost et de sa promo, c’est son forfait 3 ans qu’il faudra choisir. Ce dernier est proposĂ© au prix de 95€, ce qui revient Ă 2,64€ / mois au lieu de 12,99€. Ă€ ces 3 ans d’abonnement, le fournisseur ajoute deux mois d’utilisation gratuits en guise de votre fidĂ©litĂ©. La remise CyberGhost vous fait donc bĂ©nĂ©ficier d’une protection durant 38 mois Ă moins de 3€ par mois, ce qui est une excellente nouvelle.

Pour en profiter davantage, il est possible de connecter jusqu’Ă 7 appareils en mĂŞme temps grâce Ă votre seul compte CyberGhost.

Enfin, il est important de souligner que cette offre est garantie pendant 45 jours. En cas d’insatisfaction de votre part, vous pouvez donc demander votre remboursement dans ce dĂ©lai depuis son support client disponible 24h/24, 7 jours/7.

