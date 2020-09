Bon plan : le nouveau MacBook Air 2020 est en promotion

Apple se démarque avec un écosystème très bien ficelé qui peut faire rougir certains constructeurs même si des marques telles que Samsung se sont améliorées au fil du temps. N’oublions pas la marque Huawei qui propose un écosystème propriétaire à l’image d’Apple. Néanmoins, Apple est le seul constructeur qui met un point d’honneur sur la durée de vie de leur appareil. En général, il n’y a pas besoin de changer de MacBook tous les trois ans (sauf en cas d’un composant ou défectueux. Acheter un produit Apple c’est jeter de l’argent à la fenêtre ou rentable ?

C’est au gout de chacun étant donné que plusieurs facteurs entrent en compte. Est-ce que vous avez un iPhone, une Apple TV, une Apple Watch ou même un iPad ? Une question anodine, mais encore nous revenons encore à une seule et même réponse… L’Écosystème Apple, si vous possédez d’autres produits de la pomme dans ce cas, il est rentable de faire l’acquisition d’un MacBook. D’ailleurs, nous vous proposons un petit bon plan au sujet du MacBook Air 13 pouces de 2020. Il est disponible sur Darty au prix de 1 124,99 € au lieu de 1 249,99 € soit 125 € d’économie.

Bon plan sur le nouveau modèle

Le nouveau MacBook Air de 2020 est donc en promotion sur le Darty ! Une excellente nouvelle étant donné qu’Apple ne réalise pas de promotion directement. Pour qui s’adresse alors ce bon plan ? Pour toutes les personnes qui veulent remplacer un ancien MacBook par un modèle plus récent ou pour ceux qui veulent entrer dans l’univers Apple. La gamme Air est parfaite pour débuter et ainsi apprendre le maniement de macOS. La version Pro quant à elle est destinée aux personnes plus aguerries ou à ceux qui ont des besoins plus importants.

Ce MacBook Air est dans ce cas-là parfait pour toutes les tâches bureautiques et multimédias. Vous pourrez ainsi taper du texte sur un clavier ciseau très agréable à utiliser avec un trackpad précis et très fluide. Les personnes qui tapent tout le temps du texte seront aux anges. Au niveau des caractéristiques, ce modèle propose un processeur Intel Core i5 de 10e génération cadencé à 1,1 GHz avec la possibilité de le booster jusqu’à 3,5 GHz. Ce processeur s’accompagne de 8 Go de mémoire vive et d’un dispositif de stockage en SSD de 256 Go.

Du LCD, mais maitrisé à la perfection

Le MacBook Air 2020 dispose d’une dalle LDC Retina de 13,3 pouces avec une résolution de 2 560 x 1 600 pixels. Apple maitrise à la perfection ces dalles et propose encore à l’heure où nous écrivons ces lignes un écran Rétina d’excellente qualité. Les personnes qui dévorent du contenu vidéo tel que des films sur Netflix seront ravies. D’ailleurs, ce MacBook Air possède une batterie qui vous permettra de travailler dessus pendant une douzaine d’heures. Sinon au niveau des connectiques, le MacBook Air de 2020 possède une prise casque et… deux ports Thunderbolt 3, c’est tout !

Un autre point fort des MacBook en général c’est macOS. Apple n’utilise pas tout le temps les derniers composants afin de les optimiser au maximum avec leur propre OS. Pourquoi avoir les dernières technologies alors que l’on ne traite pas les composants à 100 % de leurs capacités ? Sinon retrouvez vite ce bon plan sur Darty au prix de 1 124,99 € au lieu de 1 249,99 € soit 125 € d’économie.

