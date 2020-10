Bon plan : le pack Lego des aventures de Mario est en promotion

Mario débarque pour le bonheur des petits (ou des grands) en Lego ! Les fans inconditionnels de la franchise seront ravis d’apprendre qu’un pack de démarrage sur le thème de Mario est en promotion sur Amazon ! Affrontez avec vos enfants les petits monstres, Goomba ainsi que le mythique Bowser Jr. Il est vendu au tarif de 37,36 € au lieu de 59,99 € soit 38 % de réduction immédiate.

Here we go !

Commencez une toute nouvelle aventure Lego avec Mario et la forteresse qu’il va devoir franchir pour combattre ses ennemis. Ce pack de démarrage Lego possède l’essentiel pour commencer à s’amuser : des plateformes, nuages, tuyaux ou même les monstres. Faites vivre Mario, celui-ci est équipé d’un écran LCD ainsi que d’un haut-parleur qui lui permet de restituer les musiques ainsi que les citations qui ont fait la réputation du jeu. Pour cela, vous devrez vous munir de deux piles qui sont quant à elles pas fournis. Il peut s’exprimer grâce à sept briques conçues spécialement pour l’univers Mario. D’ailleurs, ce pack de démarrage peut être combiné avec les autres packs. Cela permet de créer plusieurs niveaux pour faire durer l’amusement de l’enfant (ou de l’adulte).

Hey it’s me Mario

Le pack de démarrage Lego possède sa propre application sur téléphone. C’est une très bonne idée afin d’accompagner l’enfant à monter les niveaux prédéfinis ou même en créer des nouveaux. Alors, que votre enfant est six ans (ou plus), laissez vous tenter par ce pack de démarrage et offrez à votre enfant l’univers de Mario en Lego. Collectez les pièces virtuelles et allez combattre Goomba ainsi que Bowser Jr, l’emblématique personnage de Mario. Le pack de Lego sur le thème de Mario est disponible sur Amazon ! Faites entrer votre enfant dans un monde créatif et de loisir avec ce pack vendu à 37,76 € au lieu de 59,99 € soit 22,63 € (38%) d’économie ! Nous vous rappelons que ce pack est compatible avec les autres.

