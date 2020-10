Bon plan : le prix du Lenovo Yoga Slim 7 chute sous les 800 €

Vous êtes devant des centaines de pages internet pour trouver votre futur ordinateur portable. Il y a de beaux modèles qui se présentent à vous, mais vous ne savez pas lequel choisir. Nous vous avons déniché le Lenovo Yoga Slim 7 sur le site de Darty ! Celui-ci est disponible au tarif de 799,99 € au lieu de 1 079,99 € soit une belle économie de 280 €. Pour ce prix, vous aurez de belles performances ainsi qu’une très bonne dalle.

Un Yoga Slim 7 ultraportable

Cet ordinateur ultraportable sera votre compagnon idéal pour toutes vos tâches quotidiennes. Le Lenovo Yoga Slim 7 pèse 1,43 kg ce qui lui permet de vous accompagner partout. En plus de ça, il possède une dalle IPS Full HD de 14 pouces. Vous pourrez visionner du contenu vidéo ou textuel sans aucun souci.

Le Yoga Slim 7 en question possède une bonne configuration à base d’i5 1035G4 avec 8 Go de mémoire vive. À noter que les 8 Go de mémoire vives sont fournies grâce à une seule barrette de ram. Ces deux composants suffisent largement pour des tâches ordinaires. En supplément, vous pourrez profiter d’une carte Wifi compatible avec la WIFI 6 ainsi que du Bluetooth. L’ordinateur ultraportable possède un SSD de 256 Go, le minimum syndical à avoir pour une bonne utilisation.

Au niveau des ports d’entrés, le Lenovo Yoga Slim 7 possède deux ports USB 3.2, deux ports USB-C et pour finir un port HDMI 2.0. Pour ce qui est de la batterie, l’ordinateur ultraportable propose 14 heures d’autonomie. Une durée convenable pour un trajet long pendant les vacances qui arrivent. En bref, il pourra convenir à tout le monde ! Il est disponible chez Darty au prix de 799,99 € au lieu de 1 079,99 € soit une réduction de 280 €.

D’autres versions sont également en promotion, vous pourrez les découvrir plus bas.