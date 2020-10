Bon plan : le Samsung Galaxy S20 FE (5G) à partir de 1€ chez Bouygues Telecom

Bouygues Telecom vient d’annoncer le lancement de son opération « Les Grands Jours » avec de nombreuses surprises à la clé. Parmi elles, on retrouve par exemple le nouveau Samsung Galaxy S20 FE compatible 5G à partir de 1€. Ci-dessous, nous reviendrons sur la méthode et les conditions pour obtenir ce tarif préférentiel.

En bonus, cette opération spéciale vous permettra peut-être de gagner – toutes les heures – une année d’abonnement à un forfait mobile ou une box chez Bouygues Telecom. Vous pouvez en apprendre davantage directement sur le site de l’opérateur :

Pourquoi choisir le Galaxy S20 FE ?

Quelques mois après la sortie de son flagship, Samsung décline le Galaxy S20 en une version « Fan Edition » (S20 FE) qui pourrait bien être la référence de la fin d’année.

Le fabricant a mis de côté l’écran incurvé et le capteur photo de 64 MP pour réduire le prix de manière assez sensible. En parallèle, il intègre le nouveau processeur Snapdragon 865 ainsi qu’un très bel écran de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Avec ces caractéristiques techniques, le Galaxy S20 FE semble être le parfait compromis. Vendu 250€ moins cher que le Galaxy S20, il se positionne comme l’un des meilleurs rapports qualité prix du moment. Au niveau de l’autonomie, il tiendra plus d’une journée grâce à une généreuse batterie de 4 500 mAh.

Alors que les forfaits 5G devraient bientôt voir le jour, le smartphone possède une version spécifique compatible avec ce réseau ultra rapide. C’est justement cette dernière qui est disponible à partir de 1€ chez Bouygues Telecom.

Comment obtenir le Galaxy S20 FE 5G à 1€ ?

Dernier né de la gamme, le Samsung Galaxy S20 FE offre l’un des meilleurs rapports qualité prix du marché. Si Bouygues Telecom vous permet de l’acheter nu pour 709€ dans sa version compatible 5G, il propose une méthode qui permet de l’acquérir moyennant un coût initial de 1€ seulement.

Pour cela, il faudra étaler le coût du smartphone dans le temps, souscrire à un forfait sur 24 mois et profiter des différents codes promos / offre de remboursement / bonus de reprise.

Voici comment obtenir le dernier Galaxy S20 FE 5G à 1€ :

Acheter le Samsung Galaxy S20 FE 5G à 271€

Profiter de l’offre de remboursement de 100€

Utiliser le code GJOURS100 pour 100€ de remise immédiate

Obtenir 70€ de bonus de reprise

Souscrire à un Forfait Sensation Avantages Smartphone 90 Go

Verser 8€ par mois pendant 24 mois

Pour en savoir plus sur cette offre, c'est ici :

Quel est le forfait mobile associé ?

Si vous voulez bénéficier d’un tarif réduit sur ce smartphone chez Bouygues Telecom, il faudra opter pour le Forfait Sensation Avantages Smartphone 90 Go. Celui-ci comprend tous les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 90 Go de data que vous utilisez utiliser en France (et 35 Go dans l’UE/DOM/Suisse).

Ce forfait est disponible à partir de 26,99€ par mois pendant la première année si vous conservez votre numéro, et si vous êtes déjà client d’une Bbox. Un outil de simulation vous permet de calculer précisément le coût de votre abonnement mobile selon votre profil et vos besoins. Après la première année, ce forfait remonte à 41,99€ par mois (si vous êtes client Bbox). Sachez que pour obtenir le Samsung Galaxy S20 FE à partir de 1€, il faudra s’engager sur 24 mois.

Le Grand Jeu (concours) de Bouygues Telecom

Dans le cadre de son opération « Les Grands Jours », Bouygues Telecom organise aussi un concours généreux. Tous les jours jusqu’au 11 novembre 2020, un abonnement annuel (box internet ou forfait mobile) est mis en jeu toutes les heures. Une fois que vous aurez souscrit à l’un des abonnements, vous devrez alors lancer la roulette en espérant obtenir les trois logos de Bouygues Telecom alignés.

