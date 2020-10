Bon plan : le Samsung Galaxy Z Flip subit une forte chute de prix

Samsung a sorti le Z Flip le 14 février 2020 au prix de 1 500 € environ. Hormis le fait que cette date est dédiée aux amoureux, Samsung a bien joué son coup. En effet, le Galaxy Z Flip est un produit qui marque l’esprit avec son design unique. Il est disponible sur Darty au prix de 999 € au lieu de 1 500 € soit 33 % de réduction.

Un modèle conçu pour tous

Ce téléphone possède un design très atypique comme vous l’aurez remarqué. Alors que le Galaxy Fold se plie en deux dans le sens de la longueur, le Z Flip quant à lui se plie dans la largeur. Une pliure qui fait penser aux téléphones à clapet que vous avez surement connu à l’époque (que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaitre). Cette conception est réalisable grâce à la dalle Dynamic AMOLED de 6,7 pouces qui équipe le Galaxy Z Flip. Celle-ci vous proposera uniquement une résolution Full HD+ de 2636×1080 pixels. À l’extérieur du téléphone se trouve un petit écran de 1,06 pouce avec une résolution de 300×116 également équipé de la technologie AMOLED.

Au niveau du processeur, Samsung intègre dans ce Galaxy Z Flip le Snapdragon 855+, un modèle haut de gamme. D’ailleurs, il est rare que Samsung propose de tels SoC dans leur téléphone. La présence d’un Snapdragon permettra au téléphone d’être plus réactif tout en gérant la batterie de façon optimale. D’ailleurs, celui-ci s’accompagne de 8 Go de mémoire vive et de 256 Go de stockage.

Une caméra frontale pratique

Le Z Flip propose au total trois capteurs photo. Deux d’entre eux sont présents à l’arrière, un grand angle de 12 mégapixels et un ultra grand-angle lui aussi de 12 mégapixels. Néanmoins, la caméra la plus intéressante c’est celle placée à l’avant du téléphone. Vous pourrez trouver un capteur photo de dix mégapixels équipé de la technologie dual pixel.

Une caméra intéressante pour passer des appels vidéos (ou des stories) de qualité. En effet, une fois que vous aurez plié le Z Flip à moitié (nous y reviendrons plus tard), vous pourrez lâcher votre téléphone sur la table et avoir les mains libres. Cette fonction est également utile pour les femmes pour se maquiller par exemple.

One UI 2

Samsung a réalisé un OS de toute beauté avec One UI. C’est d’ailleurs le meilleur OS que le constructeur est développé à l’heure actuelle. Néanmoins, intégrer un tel système sur ce Galaxy Z Flip n’est pas chose aisée notamment à cause de ce design atypique. Il fallait intégrer à l’OS des fonctionnalités pour rendre le téléphone opérationnel.

Une opération réussie avec succès comme nous l’avons dit ci-dessus. Vous pouvez utiliser le Z Flip comme d’un accessoire de beauté pour vous maquiller ou passer un appel vidéo. Néanmoins, ces avantages ne s’arrêtent pas là. Vous pouvez visionner tranquillement une vidéo et en même temps avoir votre fil d’actualité Twitter sur la partie inférieure (ou inversement). Il y a beaucoup de possibilités, il ne manque plus que vous pour les explorer.

En bref, un excellent téléphone qui a trouvé son public. Un bijou de technologie à seulement 999 € au lieu de 1 500 € soit 600 € de réduction immédiate ! Pour toutes commandes, vous recevrez un chèque cadeau de 90 € à utiliser chez Darty.

