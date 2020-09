Bon plan : le prix Samsung SSD T7 externe chute pour la rentrée

Ce bon plan arrive à point nommé pour la rentrée. Les performances de ce SSD externe T7 de chez Samsung sont complètement folles grâce au savoir-faire de Samsung. Ce dispositif de stockage est parfait pour vos films, séries, fichiers, logiciels et vos jeux vidéos. Grâce à lui, vous n’aurez pas plus à attendre longtemps entre deux sessions de Call of Duty : Modern Warfare. Vous le trouverez sur Darty au prix de 174,99 € au lieu de 239,99 € soit 27 % de réduction.

Cette gamme de SSD possède plusieurs capacités de stockages donc 500 Go, 1 To ainsi que 2 To. En revanche, notre bon plan est dédié à la version 1 To du SSD T7 externe de chez Samsung. Darty met de ce fait en avant cet excellent SSD pour cette rentrée afin de faire profiter les étudiants, gameurs ou même les professionnels.

Un SSD externe design

Samsung a réussi à mettre tout son savoir-faire dans ce SSD externe de la gamme T7. Une solution de stockage parfaite pour transporter dans vos déplacements tous vos gros logiciels ou vos jeux vidéos. Celui-ci serait un allié de taille pour votre vie professionnelle également grâce au verrouillage des données grâce à un mot de passe ou par empreinte digitale. Samsung a soigné le design et l’ergonomie du T7 pour le rendre le plus nomade possible. Ce SSD fait presque la taille d’une carte bancaire pensant 58 grammes seulement grâce au revêtement en aluminium.

Le dispositif de stockage peut également s’acclimater à différents systèmes d’exploitation et appareils. En effet, le SSD externe T7 de chez Samsung est compatible avec macOS, Android ainsi que Windows. Celui-ci permet également d’être branché à une console de jeu comme la prochaine Xbox Series X, PS5 ou les anciennes consoles. Afin de faciliter l’adaptation du SSD sur différents supports, Samsung fournit un câble USB-C vers USB-C ainsi qu’un câble USB-C vers USB-A 3,2 Gen 2. Cette génération d’USB lui permet d’être beaucoup plus performant que ses prédécesseurs les SSD externes T5 de chez Samsung.

Des performances à couper le souffle

Samsung met la barre relativement haute avec ce SSD externe T7 grâce à des taux de transferts extrêmement haut. Grâce à l’USB 3.2 Gen 2 et à la technologie PCIe NVMe incorporé dans ce SSD, vous pourrez avoir jusqu’à 1050 Mo/s de lecture et 1000 Mo/s d’écriture. Des nombres qui donnent le vertige, mais qui pourront vous permettre de transférer vos gros logiciels en un clin d’œil. D’ailleurs, pour supporter de gros transferts de fichiers, Samsung a apporté la technologie Dynamic Thermal Guard ainsi que la technologie ePCM. Ces deux technologies permettent de garder une température optimale afin que le SSD fonctionne parfaitement.

Samsung fournit avec ce SSD externe T7 un logiciel qui permet de mettre à jour les pilotes du SSD et de le paramétrer. En plus de ça, le logiciel vous permettra d’ajouter un mot de passe ou d’enregistrer votre empreinte digitale pour sécuriser vos données. Une option très pratique lorsque vous aurez laissé votre SSD au travail sans aucune surveillance. L’application est également disponible sur le Play Store que ça soit sur téléphone ou tablette. Vous pourrez l’acquérir sur Darty au prix de 174,99 € au lieu de 239,99 € soit 27 % d’économie.

