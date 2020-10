Bon Plan : le SSD Samsung T7 de 1 To passe sous les 200€

Ce n’est pas un simple SSD que nous avons trouvé pour ce bon plan. Le SSD externe T7 de 1 To de chez Samsung est l’un des meilleurs et surtout le plus vendu. Il possède des atouts qui vous feront craquer à coup sûr. Il est disponible sur le site de Darty au prix de 189,99 € au lieu de 239,99 € soit 21 % de réduction. À ce prix-là, vous aurez un excellent dispositif de stockage de chez Samsung.

Un SSD externe de qualité

Ce modèle possède de gros atouts qui ne pourront pas vous laisser de marbres. Samsung a conçu un SSD avec un beau design et résistant. Vous pourrez le transporter dans votre sac de voyage (ou dans votre poche) sans avoir peur de le casser. Son châssis en titane lui permet d’être résistant et surtout léger (58 g). En plus de ça, les technologies embarquées, le design du SSD T7 ainsi que les matériaux utilisés permettent à celui-ci de moins chauffer.

Au niveau des performances, le T7 de 1 To de chez Samsung pourra aisément monter à 1 050 Mo/s en lecture et 1 000 Mo/s en écriture. Ces taux de transfert sont possibles dans un premier temps grâce au port USB 3,2 Gen 2. À l’intérieur du SSD externe T7 se trouve la technologie PCIe NVMe qui permet d’avoir des taux de transfert élevés. Pour sécuriser le SSD externe, vous aurez la possibilité de mettre un mot de passe ou d’enregistrer vos données biométriques !

En bref, vous aurez pour seulement 189,99 € un SSD externe de très bonne qualité. Vous pourrez l’utiliser sur macOS, Windows ou même Android grâce aux deux câbles fournis pour s’adapter au port. N’oubliez pas qu’il est disponible en noir, bleu ou rouge sur le site de Darty avec 21 % de réduction, soit une économie de 50 €.

