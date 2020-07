Vente Flash : VPN CyberGhost 5x moins cher + 2 mois gratuits

En quelques années, les VPN sont devenus des applications incontournables pour naviguer sans subir les blocages géographiques des sites internet et la censure numérique. À ces fonctions très pratiques s’ajoutent une protection intégrale de votre appareil connecté grâce à un chiffrement robuste – le même utilisé par les banques et services de renseignements.

Pour profiter au maximum des avantages offerts par les VPN, il est important de choisir le bon. Et ça tombe bien, car ce week-end, le célèbre VPN CyberGhost propose une vente flash imbattable à -80% en plus de 2 mois gratuits. On aboutit à un tarif mensuel de seulement 2,64€ / mois au lieu de 12,99€, une occasion rêvée pour vous équiper d’un des meilleurs VPN du milieu.

Pour en découvrir davantage sur cette belle offre, c’est ici :

Profiter de l’offre CyberGhost

CyberGhost, un VPN fiable et complet

En installant le VPN CyberGhost sur un appareil, vous bénéficierez d’une connexion internet intraçable grâce au chiffrement de bout en bout garantit par ses serveurs. Dans le même temps, CyberGhost est en mesure de masquer votre IP pour préserver votre confidentialité en ligne et modifier votre emplacement géographique virtuellement.

Avec ce changement de géolocalisation, un vaste réseau de plus de 6200 serveurs dans 89 pays et aucune limite de bande passante, CyberGhost est idéal pour le streaming. Dans l’onglet dédié, vous pourrez par exemple vous connecter à « Netflix US » et accéder au catalogue américain de la plateforme depuis votre compte sans être aux États-Unis. Le principe est identique lorsque vous souhaitez accéder aux chaînes de télévision française depuis l’étranger. Pas d’inquiétude si vous êtes plutôt un adepte du téléchargement puisque les serveurs CyberGhost autorisent le P2P.

L’application CyberGhost VPN dispose d’une interface très intuitive et traduite en français, idéale pour les personnes non initiées à ce type de logiciel. Son application multi-plateformes est compatible sur MacOS, Windows, Linux, Android et iOS.

Du côté de l’utilisation, on retrouve uniquement les fonctionnalités essentielles, à savoir le bouton de connexion au VPN, la liste de localisations et des serveurs dédiés au streaming et au téléchargement. Dans les paramètres de connexion, il est possible d’activer des protections plus poussées comme le bloqueur de sites malveillants, l’anti-tracking et la redirection automatique en https. Le Kill Switch étant intégré directement dans l’application, vous n’aurez pas à vous en soucier et vous serez protégé quoiqu’il arrive.

En résumé, le VPN CyberGhost vous donne :

une sécurité maximale avec des serveurs qui chiffrent votre trafic (plus de 6200 serveurs)

la confidentialité sur internet en masquant intégralement votre adresse IP

l’accès aux sites web bloqués ou censurés grâce à sa présence dans 89 pays

une utilisation sur six appareils en simultané

Une offre à -80% avec, en bonus, 2 mois gratuits

À ce prix là, il est actuellement difficile de trouver mieux que CyberGhost tant au niveau des fonctionnalités que du prix puisque le fournisseur baisse ses tarifs le temps d’un week-end.

Sa réduction de 80% et les 2 mois offerts sont applicables sur sa formule 3 ans. Étant donné que le paiement s’effectue en une fois, vous obtiendrez alors le VPN CyberGhost pour seulement 95€, ce qui équivaut à 2,64€ / mois au lieu de 12,99€ avec son tarif habituel.

Vous pourrez régler votre abonnement par carte bancaire, PayPal et cryptomonnaies pour davantage d’anonymat. Votre souscription vous donnera ensuite le droit d’utiliser CyberGhost sur six appareils pendant 38 mois (3 ans et 2 mois gratuits). Si l’engagement sur une telle durée vous fait hésiter, sachez que vous aurez la chance de pouvoir tester l’application gratuitement pendant 45 jours. En effet, avec sa garantie, CyberGhost autorise le remboursement intégral de votre achat à la seule condition de respecter le délai de 45 jours.

Découvrir CyberGhost

Enfin, comme nous le disions, l’application CyberGhost peut équiper plusieurs de vos supports (ordinateurs, smartphones, tablettes, Smart TV, Fire TV Stick) et ceux de votre entourage, car votre unique compte permet six connexions simultanées. Pensez-y pour réaliser encore plus d’économies ! Un véritable avantage de plus pour ce VPN.