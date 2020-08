Bon plan : le VPN Surfshark officialise une offre choc pour la rentrée

Si votre connexion internet n’est pas encore sécurisée par un VPN, l’offre de Surfshark est une excellente raison pour franchir le pas. Surfshark est un logiciel qui est disponible sur ordinateur, tablette, smartphone et Smart TV et qui protège vos données en ligne. Au quotidien, son application vous apportera un réel confort de navigation en débloquant les contenus non disponibles dans votre région et les pare-feux des réseaux.

Le VPN Surfshark est déjà connu pour avoir un rapport qualité prix extraordinaire. Seulement pour la rentrée, il y a décidé de baisser encore davantage le prix. Si vous voulez anticiper une future utilisation d’un VPN, c’est maintenant qu’il faut y aller. On préfère vous prévenir, une telle offre ne restera pas longtemps en ligne.

Pour découvrir ce deal exclusif à -83%

Les points forts du VPN Surfshark

Le VPN Surfshark ne lésine pas sur la protection de ses utilisateurs. Il le prouve dès son activation avec un chiffrement puissant opéré par ses serveurs sur votre trafic web. Vous naviguerez alors de façon 100% sécurisée en étant intraçable que vous soyez à votre domicile, en voyage ou sur un Wi-Fi public.

Surfshark dispose aussi d’une large infrastructure de 1 700 serveurs implantés dans 63 pays. En vous connectant à son réseau, le VPN masquera votre adresse IP empêchant quiconque de remonter jusqu’à vous. Votre localisation sera également modifiée ce qui vous permettra de contourner la censure et de débloquer des sites du monde entier.

Il peut s’agir des contenus géo-restreints comme les chaînes TV qui diffusent leurs programmes gratuitement en ligne ou des services de SVoD. Par exemple, le VPN Surfshark débloque près de 15 libraires Netflix : les catalogues américains, canadiens, anglais et japonais sont bien évidemment couverts – sous réserve de disposer d’un compte sur la plateforme.

Ses avantages ne s’arrêtent pas là. Du côté de son application, le VPN Surfshark réalise un sans faute. Que ce soit sur Windows, macOS, Linux, iOS ou Android, son outil est très facile à utiliser grâce à une interface intuitive traduite en français.

Le VPN Surfshark est rempli de fonctionnalités très utiles au quotidien comme la compatibilité de ses serveurs au P2P, la fonction Kill Switch et Whitelister. Enfin, son dispositif adblock et filtre anti-malwares (CleanWeb) apporte une dose de sécurité supplémentaire. Ce sont des outils qui sont aujourd’hui incontournables alors que la surveillance sur internet fait race.

Une très belle réduction à la clé

Le VPN Surfshark brille par ses performances en matière de sécurité et son efficacité d’accès aux contenus bloqués. Son prix est l’autre atout de ce fournisseur qui fait d’ailleurs partie des VPN les moins chers du marché en 2020. C’est d’autant plus vrai avec sa promotion du moment qui offre 83% de remise.

Son offre est valable sur sa formule 24 mois. La souscription ne vous coûtera que 40,51€, soit 1,69€ / mois au lieu de 9,89€ / mois hors réduction. Vous ne prendrez aucun risque lors de votre achat grâce à la garantie pendant 30 jours. Le remboursement intégral s’opérera suite à votre demande au support client. Pour le joindre c’est très simple car Surfshark dispose d’un chat en direct.

Notez qu’un compte chez Surfshark vous fait bénéficier de connexions simultanées illimitées. Elles vous offrent l’opportunité d’installer et d’utiliser le VPN sur autant d’appareils que vous le désirez, même ceux de votre entourage. Et avec sa compatibilité multi-supports, c’est un jeu d’enfant.

Pour finir, rappelons que cette offre inédite expire bientôt et il serait vraiment dommage de ne pas en profiter.

