Bon plan : le VPN ultime, ExpressVPN, divise son prix par 2 🔥

De plus en plus d’internautes se tournent vers les VPN pour masquer leur identitĂ© en ligne et sĂ©curiser leur connexion internet. Mais la protection et l’anonymat ne sont pas les seuls avantages des VPN. Ils permettent Ă©galement d’accĂ©der Ă tous les contenus disponibles sur le web, sans aucune restriction gĂ©ographique.

ExpressVPN recense plus d’une dizaine de millions d’utilisateurs en 11 annĂ©es d’existence. Si le fournisseur connait un tel succĂšs, c’est pour plusieurs raisons. Il y a Ă©videmment la vitesse du service, la stabilitĂ© et la simplicitĂ© d’utilisation de son outil. Aujourd’hui, ce VPN trĂšs premium offre une remise de moitiĂ© prix sur son abonnement. C’est une offre Ă©clair, elle s’arrĂȘte dans les heures qui viennent.

ExpressVPN, un VPN excellent sous tous les angles

ExpressVPN est le VPN qui est citĂ© par tous les experts du marchĂ© amĂ©ricain (Techradar…) quand il faut nommer un logiciel stable et sĂ©curisĂ©. De plus, il suffit d’essayer son application une seule fois pour comprendre pourquoi son service est aussi populaire dans le monde. Son interface Ă©purĂ©e laisse place uniquement aux fonctionnalitĂ©s indispensables telles que la localisation du serveur et le bouton d’activation. Cela rend ce logiciel VPN trĂšs facile Ă utiliser, mĂȘme pour les dĂ©butants.

Du cĂŽtĂ© des serveurs, ExpressVPN n’a rien Ă envier Ă ses concurrents puisque son rĂ©seau couvre plus de 3 000 serveurs rĂ©partis dans 94 pays. C’est autant de localisations que vous pourrez simuler. En changeant votre adresse IP en un seul clic, vous pourrez accĂ©der Ă tous les contenus bloquĂ©s dans un pays ou depuis l’Ă©tranger comme les chaĂźnes de TV ou les plateformes de streaming. ExpressVPN est d’ailleurs un des seuls VPN Ă dĂ©bloquer Hulu et une quinzaine de catalogues de Netflix.

La supĂ©rioritĂ© d’ExpressVPN rĂ©side surtout dans sa stabilitĂ© incroyable. Ses serveurs offrent une connexion ultra-rapide sans aucune limite de bande passante. Que vous soyez en train de regarder un film, tĂ©lĂ©charger ou mĂȘme surfer sur vos sites prĂ©fĂ©rĂ©s, vous ne serez pas ralenti et vous ne subirez aucune dĂ©connexion du VPN. Le dĂ©bit sera quasiment le mĂȘme que si vous tĂ©lĂ©chargiez en direct depuis votre box internet.

ExpressVPN est aussi un VPN (ou RĂ©seau PrivĂ© Virtuel en français) rĂ©putĂ© pour la sĂ©curitĂ© qu’il propose Ă ses utilisateurs. Avec des audits externes rĂ©guliers et une politique de confidentialitĂ© transparente, ExpressVPN est le VPN le plus fiable et sĂ©curisĂ© en 2020. Il n’enregistre aucune donnĂ©e, que ce soit l’adresse IP ou l’historique de navigation de ses utilisateurs. Personne ne pourra donc accĂ©der Ă vos donnĂ©es en ligne.

Des tarifs divisés par 2 + 3 mois offerts

Le service de qualitĂ© d’ExpressVPN a un prix, et le fournisseur ne s’en cache pas. Ses tarifs hors remise sont plus Ă©levĂ©s que certains concurrents du marchĂ©. Pour avoir accĂšs Ă ses fonctionnalitĂ©s excellentes, il faut dĂ©bourser en temps normal 12,28€ sur un mois. Avec la promotion proposĂ©e actuellement, le tarif mensuel est divisĂ© par 2 et passe Ă 6,32€ pendant 15 mois (dont 3 mois gratuits).

Pour payer, le choix ne manque pas. Vous aurez les cartes de paiement traditionnelles mais Ă©galement le portefeuille Ă©lectronique PayPal ou mĂȘme le paiement en Bitcoin pour un anonymat maximal.

Quand on pense Ă tous les avantages offerts par ExpressVPN, ce prix parait clairement lĂ©gitime. Il le devient encore plus quand on sait que l’on peut utiliser l’application ExpressVPN sur 5 appareils Ă©lectroniques en mĂȘme temps. N’hĂ©sitez donc pas Ă Ă©quiper tous vos ordinateurs, tablettes, smartphones, consoles de jeu, Smart TV et mĂȘme votre routeur.

Si vous n’ĂȘtes pas sĂ»r de votre achat, la garantie « Satisfait ou Remboursé » vous permet de vous faire une idĂ©e de l’application. Vous disposez de 30 jours pour tester ExpressVPN gratuitement. En cas d’insatisfaction, demandez simplement votre remboursement intĂ©gral avant la fin des 30 jours offerts. Le support client est joignable 24h/24, 7 jours/7 sur le chat en direct de leur site.

