Bon plan : 3 offres VPN à ne louper ce week-end (1,85€ / mois)

Si vous ne faites pas encore partie des centaines de millions de personnes dans le monde qui utilisent un VPN, les 3 offres que nous allons vous présenter aujourd’hui pourraient bien vous faire changer votre avis. En effet, nous avons choisi pour vous 3 fournisseurs de VPN de très grande qualité qui font partie des meilleurs VPN de 2020.

Tous sont actuellement en promotion et nous allons vous les présenter, en partant du plus cher au moins cher des trois. Sachez que ces trois fournisseurs de VPN sont disponibles sur les supports suivants : Windows, Mac, iOS, Android, Linux, Chrome et aussi Firefox. Si vous ignorez ce qu’est un VPN et souhaitez en savoir davantage avant de découvrir les 3 meilleures offres pour ce week-end, lisez ce guide pour débutant.

Notre VPN préféré : ExpressVPN

ExpressVPN est indéniablement notre fournisseur de VPN favori à l’heure actuelle. Son offre de très grande qualité séduit notamment par sa vitesse (c’est le plus rapide) mais également par sa fiabilité sans faille et son excellent fonctionnement.

En l’occurence, en changeant votre adresse IP, il vous permettra (efficacement) de débloquer toutes les plateformes de streaming non disponibles en France. On pense, par exemple, à Netflix US, Hulu ou encore des chaînes TV étrangères comme RTS, RTBF ou Ten Play, en Australie !

Actuellement, ExpressVPN propose une promotion très intéressante sur son abonnement 1 an. En effet, ce dernier est presque à moitié prix (-49%) avec 3 mois gratuits supplémentaires ! Pour 95€ (à payer en une fois) vous aurez alors 15 mois de protection avec le VPN ExpressVPN et de nombreux avantages. Sa période satisfait ou remboursé de 30 jours est là pour assurer vos arrières si jamais vous n’êtes pas satisfait par son service. Sur simple demande de votre part, vous serez intégralement remboursé.

Ci-dessous, une petite illustration de l’application ExpressVPN sur Mac. Sachez que l’application est très similaire sur tous les autres appareils et qu’un seul abonnement à ExpressVPN vous permet d’utiliser le VPN sur 5 appareils en parallèle. Nous l’utilisons au quotidien depuis 5 ans maintenant, nous en sommes très satisfaits.

Le bon compromis : CyberGhost VPN

CyberGhost est le second VPN que nous souhaitons vous présenter dans la sélection de ce week-end. Ce fournisseur de grande qualité offre un très large réseau avec plus de 6000 serveurs répartis dans 90 pays. Son application (ordinateur et mobile), très simple et agréable à utiliser, rendra l’expérience excellente même pour les personnes qui sont très peu à l’aise en informatique.

Le VPN CyberGhost, c’est également des prix très compétitifs. En effet, en ce moment, le fournisseur propose une promotion assez folle sur l’abonnement 3 ans. Son prix mensuel chute à seulement 2,64€ au lieu de plus de 12€ en temps habituel. Attention, vous devrez payer cela en une fois, soit 95€ à sortir de votre poche pour profiter de ce faible prix mensuel.

Alors que ExpressVPN propose 30 jours satisfait ou remboursé, CyberGhost met la barre encore plus haute avec 45 jours satisfait ou remboursé. Là encore, c’est vraiment sans condition donc vous pourrez être complètement remboursés si vous n’êtes pas content de l’application CyberGhost.

La seule faiblesse que l’on peut lui reprocher concerne sa vitesse. En effet, elle est un peu moins stable que celle d’ExpressVPN, véritable leader dans cette catégorie. Nous vous invitons, à ce sujet, à découvrir notre duel CyberGhost vs ExpressVPN dans lequel nous mettons face à face ces 2 leaders mondiaux des VPN.

Pour souscrire à CyberGhost, c’est par ici :

Et voici une petite illustration de notre application CyberGhost sur Mac. Comme vous pouvez le voir par vous-même, elle est très claire et vous avez même la possibilité de choisir des serveurs dédiés selon l’activité que vous voulez faire.

L’option pas chère : Surfshark

Si les deux fournisseurs de VPN que nous vous avons présentés jusqu’ici vous paraissent trop chers et que vous êtes prêts à faire un compromis sur la vitesse, Surfshark est fait pour vous ! Selon nous, c’est le meilleur VPN pas cher disponible en ce moment puisqu’il coûte moins de 2 euros tout en offrant un service extrêmement intéressant.

Avec son abonnement 2 ans, il ne vous reviendra qu’à 1,79€ par mois ce qui est tout simplement exceptionnel. À ce prix, vous ne devriez même pas hésiter. L’offre est encore plus intéressante lorsqu’on sait qu’un seul abonnement à Surfshark vous permet de protéger un nombre illimité d’appareils en même temps ! Vous n’aurez pas à faire de choix entre votre ordinateur, votre téléphone, votre tablette, ou les appareils des membres de votre famille. Vous pourrez tous profiter du VPN Surfshark, et ce, avec un seul abonnement à moins de 2€.

Quand bien même vous ne seriez pas satisfaits par Surfshark, vous pourrez toujours demander votre remboursement grâce à la période satisfait ou remboursé de 45 jours. Pour profiter de cette promotion à -81% chez Surfshark, rendez-vous sans plus attendre sur le site officiel.