Bon plan : les 3 VPN qui dégringolent aux French Days 🔥

Les VPN sont des logiciels massivement utilisĂ©s en 2020. Que ce soit pour cacher son adresse IP et ĂŞtre anonyme sur internet, tĂ©lĂ©charger sans risque ou encore pour accĂ©der Ă Netflix US ou Amazon Prime Video US depuis la France, les nombreux cas d’utilisation ne manquent pas. Les meilleurs VPN offrent un tas d’avantages qui expliquent leur succès grandissant.

Avec un peu plus de 1 Français sur 3 qui utilise un VPN de manière hebdomadaire, il n’est pas très surprenant de voir que de nombreux fournisseurs ont dĂ©cidĂ© de brader leurs prix pour les French Days.

Pour les jours à venir, vous allez pouvoir profiter de réductions non négligeables chez 3 excellents fournisseurs de VPN. Nous allons vous présenter nos 3 offres VPN préférées pour ces French Days 2020. Toutes sont à moins de 3€ par mois et assurent aussi bien pour la vitesse, la sécurité et les fonctionnalités.

CyberGhost VPN : 18 mois à 2,75€ / mois

La première offre VPN que nous souhaitons vous prĂ©senter pour ces French Days 2020 est celle de CyberGhost. Cet excellent fournisseur de VPN aux 6400 serveurs dans 90 pays fait très clairement partie de nos favoris. Nous le positionnons d’ailleurs très haut dans notre comparatif des meilleurs VPN.

En plus d’ĂŞtre extrĂŞmement simple Ă utiliser, il casse ses prix sur son abonnement 1 an et 6 mois gratuits Ă 49,50€, soit seulement 2,75€ par mois sur 18 mois. Notez que tout devra ĂŞtre payĂ© en une seule fois. Cette remise exceptionnelle de 80% le rend on ne peut plus abordable et, en plus, vous aurez 45 jours satisfait ou remboursĂ© afin d’obtenir un remboursement si jamais vous n’ĂŞtes pas convaincus par CyberGhost.

Avec cet abonnement à moins de 3€ par mois, vous pourrez utiliser le VPN sur 7 appareils électroniques en même temps. Cela concerne aussi bien votre smartphone que votre tablette ou ordinateur. Tous vos appareils pourront utiliser CyberGhost en même temps !

C’est, selon nous, la meilleure promotion VPN du French Days 2020. C’est d’ailleurs une offre exclusive pour les lecteurs de Presse-citron. Vous ne trouverez pas cette offre ailleurs sur le web.

Saisir l’offre CyberGhost Ă 2,75€ / mois

Private Internet Access : 12 mois à 2,66€ / mois

Une autre offre immanquable pendant ce French Days 2020 est celle de Private Internet Access, Ă©galement connu sous le nom de PIA. Ce fournisseur de VPN vous permettra de profiter de tous les avantages des VPN, que ce soit pour le streaming, la sĂ©curitĂ©, l’anonymat ou encore le tĂ©lĂ©chargement en P2P.

En un click à peine, vous activerez votre VPN et pourrez alors naviguer avec une autre adresse IP sur internet tout en ayant vos données parfaitement chiffrées.

Si nous vous prĂ©sentons PIA aujourd’hui, c’est parce que son offre pour les French Days est vraiment imbattable. En l’occurence, Ă 2,66€ par mois pendant 1 an, il ne vous coĂ»tera que 37€. Mensuellement, c’est donc Ă peine 2 centimes de plus que CyberGhost, mais lĂ oĂą la diffĂ©rence est immense, c’est qu’ici, l’abonnement n’est que sur 1 an, et non sur 18 mois. Ainsi, alors qu’il faut dĂ©bourser 49,50€ pour profiter de l’offre CyberGhost, vous n’aurez qu’Ă dĂ©penser 37€ pour profiter de celle de Private Internet Access !

N’ayez aucune peur de tester ce VPN sans aucun risque. En effet, 30 jours satisfait ou remboursĂ© sont Ă votre disposition afin de tester le VPN sans risque. Si il ne parvient pas Ă vous convaincre, contactez le support client, demandez un remboursement, et le tour est jouĂ© !

Saisir l’offre PIA Ă 2,66€ / mois

Surfshark : 2 ans à 1,79€ par mois

Enfin, troisième mais pas des moindres, l’offre de Surfshark vaut aussi grandement le coup pendant ces French Days 2020.

En effet, ce jeune fournisseur de VPN (il a Ă©tĂ© fondĂ© en 2018) a su se placer comme l’un des meilleurs acteurs sur le marchĂ© en 2020. Comme vous pouvez le voir dans notre avis sur Surfshark, nous avons particulièrement apprĂ©ciĂ© sa simplicitĂ© d’utilisation et les nombreuses options uniques qu’il propose.

Avec plus de 1700 serveurs dans 63 pays il offre un choix largement suffisant pour toute personne souhaitant obtenir une adresse IP américaine, anglaise, suisse, allemande, canadienne, espagnole, australienne et bien plus encore !

Sa promotion du moment, Ă 1,79€ par mois au lieu de 9,89€ / mois est tout simplement Ă©norme. Cela reprĂ©sente une Ă©conomie rĂ©elle de 82% et vous n’aurez alors qu’Ă payer 42,96€ pour 2 ans de protection et d’avantages. Le prix Ă payer en une fois est donc très lĂ©gèrement supĂ©rieur Ă celui de PIA (42,96€ contre 37€) mais si vous ĂŞtes prĂŞts Ă vous engager sur 2 ans, c’est vraiment l’offre la plus intĂ©ressante du moment.

LĂ encore, 30 jours d’essai gratuits sont Ă votre disposition pour tester cet excellent VPN, sans risque.

Pour saisir cette offre spĂ©ciale pour les French Days VPN 2020, c’est par ici :

Saisir l’offre Surfshark Ă 1,79€ / mois