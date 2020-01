Bon plan : les AirPods Pro chutent déjà pour les soldes 🔥

Sortis il y a quelques semaines, les nouveaux AirPods Pro sont déjà en promotion pour les soldes. C’est Cdiscount qui vient d’annoncer ce samedi midi que les écouteurs sans fil étaient éligibles à son fameux code promo « APPLE ». Ce dernier offre 10% de remise sur une grande partie de la gamme de produits du fabricant américain. Après les iPhone 11 et les iPad Pro, ce sont donc les AirPods Pro qui sont en promotion.

Voir l’offre Cdiscount

Avec ce nouveau deal spécial sur les AirPods Pro, Cdiscount créé une nouvelle surprise. Même Amazon n’arrive pas à rivaliser pendant les soldes. Il faut rappeler qu’Apple n’est pas friand de promotions, et qu’il met la pression aux marchands pour ne pas casser le prix de ses nouveaux produits. Cdiscount semble toutefois épargné, et il propose donc ce code promo qui offre 10% y compris sur les dernières références de la marque à la pomme.

Les AirPods Pro sont en soldes

Pendant le Black Friday, Amazon a ponctuellement fait une promotion sur les AirPods Pro – mais depuis plus rien. Cdiscount relance donc les hostilités en offrant 12% de remise au total sur ces écouteurs Bluetooth, et reconnu pour leur système de réduction de bruit. Ainsi, les AirPods Pro sont à 247€ pendant les soldes, contre un prix normal de 279€. C’est donc plus de 30€ que l’on peut économiser avec ce coupon du marchand.

Attention, le stock est limité – et à tout moment Cdiscount peut retirer l’offre du marché. C’était le cas dans les dernières heures sur les AirPods 2 classiques qui sont finalement arrivés en rupture de stock. Les AirPods Pro sont certes plus onéreux, mais ils ont l’avantage d’avoir un système de réduction de bruit assez bluffant. Même dans un avion (ou tout autre endroit bruyant), les écouteurs permettent de se couper de son environnement.

Pour voir les soldes sur AirPods Pro, c’est ici :

Voir l’offre Cdiscount