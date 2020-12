Bon plan : l’hébergement web de Hostinger à moins de 2€ pour Noël

Si vous avez envie de créer un site Internet mais que vous ne savez pas encore vers quel hébergeur vous tourner, la promotion de Noël proposée par Hostinger risque de vous convaincre d’opter pour lui.

En plus d’être, d’après nos tests, le meilleur hébergeur web de 2020, Hostinger casse ses prix à l’approche des fêtes de fin d’année. Son offre appelée « Premium », que nous recommandons aussi bien pour héberger votre premier site que pour faire de l’hébergement multi-sites, est proposée à -80%.

L’hébergement web ne vous reviendra ainsi qu’à 1,89€/mois (contre 9,59€/mois en temps normal). Et en plus, vous allez avoir le droit à un nom de domaine gratuit et des certificats SSL offerts !

Découvrez le détail de l’offre de Noël d’Hostinger en cliquant sur le bouton ci-dessous :

Profiter de l’offre Hostinger

Pourquoi choisir Hostinger plutôt qu’un autre hébergeur web ?

Tout simplement car après plusieurs mois de tests par nos équipes, il s’est avéré être l’hébergeur le plus performant, le plus stable, et celui offrant le meilleur rapport qualité/prix.

Pour vous en rendre mieux compte, nous vous conseillons vivement d’aller faire un tour sur notre dossier complet concernant Hostinger.

Hostinger dispose de plusieurs datacenters en Europe, ce qui va vous garantir d’excellentes performances si vous souhaitez toucher un public français ou européen. Il dispose même de serveurs en Amérique du Nord si jamais c’est un critère pour vous.

Outre ses performances irréprochables, nous devons mentionner la qualité et la rapidité de son support technique.

Ce dernier est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et vous répondra bien évidemment en français. Pour vous offrir une telle disponibilité, le service client de Hostinger est joignable via une fonction de chat en direct.

Avec l’hébergement « Premium » actuellement en promotion sur le site d’Hostinger, sachez d’ailleurs que vous pourrez aussi bien y héberger un site WordPress, que Joomla ou WooCommerce,… Il n’y a pas de limitation à ce niveau et vous pourrez en plus vous appuyer sur un installeur automatisé afin de vous faciliter la vie à la configuration.

Ce dernier vous permettra, entre autres, de créer et mettre en ligne un blog WordPress en quelques minutes à peine. Le tout sans avoir la moindre connaissance spécifique en hébergement et en développement web.

La promotion de Noël proposée par Hostinger pour cette fin d’année

En temps normal, Hostinger est déjà l’hébergeur web qui propose le meilleur rapport qualité/prix. Mais avec sa promotion de Noël, cet écart se creuse encore un peu plus.

Pour profiter de la réduction la plus intéressante (-80%), il faudra partir sur son abonnement 48 mois. Avec lui vous allez économiser en tout et pour tout 369,60€ !

TVA comprise, vous serez à seulement 108,86€ pour 4 ans d’hébergement web.

Et vous connaissez la meilleure ? Vous allez encore pouvoir profiter de notre code promo Hostinger afin d’obtenir 10% de remise sur le prix hors taxes. Entrez simplement le code « PRESSECITRON » avant de valider votre achat :

Comme le prouve l’image ci-dessus, l’hébergement mutualisé Premium de Hostinger ne vous coûtera plus que 97,98€/an sur 4 ans.

Bien évidemment, et tel que souligné plus haut, à ce prix vous aurez un nom de domaine offert (.com, .fr, .net,… au choix) ainsi que des certificats SSL pour sécuriser votre site et ses visiteurs.

Alors convaincu ? Pour saisir l’offre c’est par ici :

Profiter de l’offre Hostinger

En profitant de l’hébergement pas cher de Hostinger sachez que vous n’allez prendre aucun risque. Effectivement chaque souscription vient avec une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. C’est sans aucune condition.