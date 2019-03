Bon plan : MacBook, iMac, iPhone, iPad Pro jusqu’à -25% ce WE 🔥

Si vous ĂŞtes un fin connaisseur de la marque Ă la pomme, vous savez qu’Apple ne fait que très rarement des promotions sur ses produits, et qu’il faut donc ĂŞtre vif lorsqu’un bon plan se prĂ©sente. Ce week-end, plusieurs revendeurs mettent en avant de très belles offres flash sur les derniers produits de l’amĂ©ricain : iPad Pro, MacBook, iMac, Mac Mini et iPhone – autant de rĂ©fĂ©rences disponibles Ă tarif avantageux sur Amazon, Fnac ou encore Rue du Commerce. Voici notre sĂ©lection des meilleures offres pour ce week-end ensoleillĂ©.

iPad Pro 2018 en réduction de -13% sur Amazon

Parmi la liste de produits Apple qui sont en rĂ©duction lors de ce week-end, on retrouve d’abord l’iPad Pro 2018, au format 11 pouces avec aussi 64 Go de stockage. Ce produit est disponible en temps normal pour 899€ (ce qui est le cas actuellement sur le site officiel de la marque Ă la pomme). Mais sur Amazon, il est affichĂ© Ă 788€ seulement, soit une remise de -13% sur la dernière tablette Apple. Celle-ci est dotĂ©e d’une autonomie de 10 heures ainsi que d’un Ă©cran Retina exceptionnel.

Pack incluant MacBook Air Ă -25% sur Rue du Commerce

Si vous aviez l’intention de changer d’ordinateur pour partir sur le fameux MacBook Air, voilĂ un bon plan que vous ne devriez pas manquer. Rue du Commerce offre une vente flash sur un pack qui inclut un MacBook Air de 13 pouces avec 128 Go de stockage, Intel Core i5 et 8 Go de RAM, Microsoft Office Famille ainsi qu’une sacoche CityLite pour 949€ au lieu de 1249€. Cela reprĂ©sente donc une remise de -25% par rapport au prix d’origine de cette offre.

Si vous ne voulez ni Microsoft Office, ni la sacoche PC CityLite grise, vous avez Ă©galement la possibilitĂ© d’acheter le MacBook Air 13 pouces nu. Disponible pour 1 099€ sur le site officiel Apple, il est lui aussi en rĂ©duction de -10% sur le site de Rue du Commerce et passe ainsi Ă 989€. Vous l’aurez compris, autant prendre l’offre ci-dessus puisqu’elle est moins chère, et qu’elle inclut 2 produits pratiques en plus.

Fnac : iMac, MacBook Pro et Air jusqu’Ă -19%

Fnac a toujours Ă©tĂ© l’un des marchands de rĂ©fĂ©rences pour les promotions sur les ordinateurs Apple. Ce week-end, le site a dĂ©cidĂ© de doubler ses ventes flash : non seulement, vous bĂ©nĂ©ficiez d’une remise de 10% de rĂ©duction sur tous les iMac, MacBook Pro, MacBook Air et les Mac Mini, mais tous ces produits sont Ă©galement Ă©ligibles Ă l’offre « 10€ de rĂ©duction tous les 100€ d’achat ». Clairement, un tel niveau de remise sur ces produits n’arrive que très rarement dans l’annĂ©e, et c’est maintenant ou jamais qu’il faut en profiter.

Ces 2 offres Fnac sont cumulables, cela permet de faire sérieusement tomber le prix des Mac :

iPhone 7 Plus 128 Go Ă -22% sur Amazon

Si la dernière gĂ©nĂ©ration d’iPhone n’est pas en rĂ©duction ce week-end, vous pouvez cependant voir quelques très belles offres sur les prĂ©cĂ©dents modèles (qui restent de très bons produits) sur Amazon. Le marchand propose notamment une très belle offre sur l’iPhone 7 Plus avec 128 Go de stockage : il passe Ă 599€ au lieu de 767€ pour le week-end, soit une remise de -22% par rapport au prix original disponible chez Apple.

D’autres modèles sont Ă©galement en rĂ©duction entre -10% et -15%. C’est aussi le cas par exemple de l’iPhone X (64 Go ou 256 Go) ou des iPhone 8 et 8 Plus. Vous pouvez retrouver toutes ces offres Apple du week-end sur Amazon :

