Bon Plan : Redmi Note 8 Pro 128 Go à prix cassé !

eBay a décidé de marquer la semaine avec son opération 100% Tech. Pendant toute la journée, la plateforme propose des milliers de réductions sur des produits tendance. La meilleure offre du jour pour nous, c’est l’excellent Redmi Note 8 Pro avec 128 Go de stockage qui chute à 199€ seulement, soit une réduction de 100€ par rapport à son prix public.

Depuis le lancement du Redmi Note 8 Pro par Xiaomi il y a quelques mois à peine, c’est le meilleur prix constaté sur ce modèle, qui n’est pas celui d’entrée de gamme avec ses 128 Go. C’est à l’occasion d’un événement qui s’est tenu fin 2019 que la marque chinoise a présenté son nouveau blockbuster. Digne successeur du Redmi Note 7, il profite d’un excellent rapport qualité-prix et se présente comme un smartphone ultra populaire auprès des utilisateurs depuis sa sortie. Avec une telle baisse de prix, et ses 128 Go de stockage, il est le modèle parfait si vous cherchez un smartphone abordable et durable.

Le Redmi Note 8 Pro en réduction chez eBay ce jour se présente comme un smartphone à l’écran très imposant. Xiaomi a fait le choix d’une petite encoche en forme de goutte d’eau placée au milieu supérieur de l’écran pour une optimisation de place loin d’être négligeable.

Avec cette promotion signée eBay, le Redmi Note 8 Pro devient encore plus attractif qu’il ne l’était à sa sortie. Ce modèle se positionne comme un véritable flasgship killer, un smartphone proche du prix de son excellent prédécesseur le Redmi Note 7, mais pourtant doté d’une fiche technique et de caractéristiques supérieures en tous points – que ce soit côté photo ou puissance. Cette offre éclair tombe donc à pic pour se faire plaisir tout en bénéficiant d’un prix réduit. Le vendeur est vérifié par eBay, vous bénéficiez donc de la garantie du marchand.

Sur eBay, toute la tech en réduction aujourd’hui

Toute la journée, la sélection 100% tech chez eBay vous permet de trouver des pépites à prix réduit. Beaucoup de marques chinoises comme Xiaomi ou Dreame voient les prix de leurs produits phares chuter, mais le reconditionné vous permet aussi d’avoir des iPhone 11 et iPhone 7 à prix vraiment cassés.

Dans cette opération spéciale, les jeux vidéo sont aussi à l’honneur avec notamment des offres sur les jeux PS4, les abonnements PSN et Xbox Live, ainsi que des manettes ou la NeoGeo Mini. Sur les smartphones, on retrouve la majeure partie de la gamme Redmi avec les Note 8 Pro dont nous vous parlions plus haut, mais aussi les Redmi Note 9, 9S et 9 Pro. Chez Xiaomi, la gamme Mi 10 est aussi à prix cassé.

Deux autres pépites du jour, c’est le Samsung Galaxy A51 qui est vendu 278€ au lieu de 379€, et l’aspirateur robot Xiaomi qui est sous la barre des 240€.

Sur la page dédiée à l’événement 100% tech d’eBay vous pourrez dans tous les cas trouver votre bonheur, et n’hésitez pas à utiliser les filtres pour découvrir les promotions les plus intéressantes. Toutes les offres se trouvent ici :

eBay : une garantie pour les clients

Site spécialisé sur la vente entre particuliers à ses débuts, eBay est désormais une véritable marketplace qui compte sur le marché. Sa principale force, c’est de pouvoir dénicher des prix cassés sur des produits très populaires du marché. Le géant a mis en place une Garantie client eBay, pour assurer la transaction avec ses différents marchands.

Cette dernière vous permet d’accéder à un service client par téléphone, chat et email, un remboursement si vous n’avez pas reçu votre commande (il faut payer via Paypal), et une gestion simple des retours. Vous êtes donc protégés lors de l’achat, et on vous conseille de faire un tour sur la page bon plans en plus de celle dédiée aux offres 100% tech.

