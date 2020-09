Bon plan : Samsung dévoile une offre sur le Galaxy Note 20 sur son site

La boutique officielle Samsung se met aux couleurs de la rentrée avec quelques belles affaires à saisir. Parmi elles, on retrouve le Galaxy Note 20, tout juste sorti en août, qui bénéficie de quelques avantages généreux. Le site liste aussi les derniers écouteurs Buds Live, la Galaxy Tab S7 ainsi que la montre connectée Galaxy Watch 3.

Alors que l’opération « Back to Uni » bat son plein, c’est le moment de s’équiper pour l’année. Le fabricant coréen a décidé d’offrir de précieux avantages sur toute la boutique officielle, avec certains produits qui sont particulièrement mis en avant. Dans le cadre de son offre de lancement, le Galaxy Note 20 bénéficie de plusieurs petits avantages qui lui confèrent un rapport qualité prix encore meilleur.

Quelles sont les offres sur les Galaxy Note 20 ?

En allant sur le site officiel de Samsung, le Galaxy Note 20 se présente comme le produit phare pour la rentrée. La marque a décidé d’offrir une série d’arguments pour gonfler les ventes de ce smartphone, seulement un mois après sa présentation officielle.

Voici une liste des avantages à acheter un Galaxy Note 20 sur le site officiel :

Outre ces deux avantages qui sont déjà très généreux, vous aurez aussi quelques petits bonus comme YouTube Premium offert pendant 4 mois, ou encore 30% de remise sur une sélection de coques pour le Samsung Galaxy Note 20. Un autre avantage que l’on peut avoir sur la boutique Samsung, c’est la possibilité d’étaler le paiement sur 36 mois (à partir de 26,64€ par mois) pour diluer le coût.

Si vous savez pertinemment que vous aimez changer de smartphone souvent, le programme Up2You permet de « louer » un Samsung Galaxy Note 20. Le principe est simple, il faudra effectuer un premier versement de 119€, puis vous payerez ensuite 32€ par mois. Tous les 4 mois, vous pouvez changer de téléphone pour aller vers un plus nouveau. Les amateurs de la marque coréenne seront servis, c’est un programme qui connait un très grand succès.

Le Galaxy Note 20, une prouesse technique

Il y a quelques semaines, Samsung dévoilait son nouveau smartphone ultra-performant et grand public. Si la marque a depuis officialisé un nouveau téléphone pliant (Galaxy Z Fold 2), le Galaxy Note 20 est beaucoup plus accessible et il restera la référence sur le marché pour les mois à venir. Il reprend les caractéristiques techniques du Galaxy S20 et rajouter un stylet (S Pen) ainsi qu’un écran plus grand.

Au final, vous avez donc un « PC de poche aux possibilités sans limites » avec ce Galaxy Note 20. Son écran AMOLED de 120 Hz est probablement le plus réussi de tout le marché. Samsung a optimisé son processeur et l’autonomie de la batterie (4 500 mAh) pour qu’il dure plus d’une journée sans aucun problème. Il possède même un système de partage d’énergie (reverse charging) qui vous permet de recharger d’autres appareils en les rapprochant du Note 20. Si vous utilisez votre smartphone de manière professionnelle, le S Pen sera un parfait allié pour manier le smartphone.

Nous avons eu l’occasion de prendre en main le Galaxy Note 20 et le Note 20 Ultra, nous avons été convaincus par les deux produits. Il faut savoir que le Note 20 classique est disponible en version 4G ou en version 5G. Si ce dernier réseau n’est pas encore disponible en France, il devrait arriver dans les mois à venir – pour une vitesse de connexion encore plus rapide. Il faut compter 100€ en plus pour les modèles en 5G.

Les autres produits à la fête

Lors de sa conférence Unpacked au début du mois d’août, le géant Samsung en a aussi profité pour dévoiler sa nouvelle Galaxy Watch 3. Disponible en plusieurs formats (Wi-Fi ou 4G, 41mm ou 45mm), son prix oscille entre 429€ et 529€. Avec cette nouvelle version, le coréen signe le retour de la lunette rotative autour de l’écran, qui permet de facilement interagir avec ce dernier. Au niveau de l’autonomie, le fabricant annonce entre 43 et 56 heures selon le modèle.

Enfin, parmi les produits phares de cette rentrée, il y a aussi évidemment les Galaxy Buds Live. Ce sont des écouteurs sans fil avec un système de réduction de bruit active, qui offrent un son d’excellente qualité. Disponibles au prix de 199€ sur la boutique officielle Samsung, ils assurent jusqu’à 6h d’autonomie sans interruption. Avec le boitier de rangement (qui se recharge sans fil), l’autonomie grimpe jusqu’à 21h.

