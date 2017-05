Bon plan : sécurité informatique, une formation complète au Hacking Éthique pour 10 euros

Comment maitriser sa sécurité informatique et se protéger efficacement contre les attaques et le piratage ? C’est l’objet de ce cours à prix exclusif.

Hackers et éthique sont-ils compatibles ? Comment apprendre à se protéger réellement et efficacement des attaques informatiques en tous genres ? Le sujet est d’autant plus d’une brûlante actualité ces derniers jours avec la vague mondiale de cyberattaques au ransomware Wannacry qui a frappé une centaine de pays et touché de grandes entreprises.

Si nous sommes souvent démunis contre ce genre de piraterie à grande échelle, il existe évidemment des moyens de se protéger, encore faut-il savoir comment le faire. Dans ce cas la meilleure défense passe par une bonne connaissance des processus utilisés par les hackers.

C’est l’objet de la formation que nous vous proposons cette semaine avec Udemy : “Hacking Éthique, le cours complet” pour un tarif exclusif à durée limitée de 10 euros au lieu de 160 euros. Une formation montée et animée par Michel Kartner, fondateur du site Le Blog Du Hacker, Consultant en sécurité informatique et entrepreneur.

Une formation qui va vous aider à mieux connaitre les procédés utilisés par les hackers pour pénétrer les systèmes informatiques. Comment ? De la plus efficace des façons : en vous mettant dans la peau d’un pirate et en pratiquant ses méthodes de l’intérieur !

Hacking Éthique, le cours complet (9 heures de vidéos en 74 sessions à la demande), va vous permettre de comprendre les méthodes et les outils utilisés pour vous pirater afin de vous en défendre et de les déjouer, de sécuriser des systèmes informatiques, des réseaux, et des sites web (personnels ou professionnels), de créer votre propre laboratoire de test pour pratiquer sans casser, de comprendre le fonctionnement des systèmes, des réseaux et de l’informatique de manière générale, mais également de détecter des vulnérabilités dans vos systèmes informatiques, et de les corriger.

Grâce à cette formation, vous pourrez :

Prendre votre vie numérique en main, en vous mettant à jour techniquement,

Enseigner à votre tour les bases de la sécurité informatique que vous aurez apprises,

Vous préparer au métier de “responsable de la sécurité des systèmes d’information”, de “consultant en sécurité informatique”, ou à des certifications comme CEH (Certified Ethical Hacker),

Découvrir un monde nouveau, la face mystérieuse de l’informatique, et mettre vos compétences aux profits de votre entourage ou de vos clients.

Et bien d’autres…

