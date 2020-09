Bon Plan SFR : Xiaomi Mi 10 à prix cassé + une trottinette offerte !

Le mois de septembre est toujours attendu par les opérateurs pour proposer des réductions, et c’est le cas aujourd’hui chez SFR. Grâce à un partenariat avec Xiaomi, l’offre du jour sur le Mi 10 est une vraie aubaine.

Sorti depuis avril, c’est l’un des meilleurs smartphones Xiaomi à l’heure actuelle. Dans cette promotion, il est disponible à partir de 99€ seulement grâce à une offre de remboursement de 50€ (ODR), alors que son prix public est fixé à 799€. En plus de cette ODR, SFR offre aussi la trottinette Mi Electric Scooter Essential, d’une valeur de 299€.

Pour voir l’offre SFR sur le Mi 10, c’est par ici :

Voir l’offre Mi 10

Cette promotion est disponible du 15 septembre au 12 octobre.

Xiaomi Mi 10, un excellent smartphone en promotion.

Xiaomi a terminé sa transformation, et le lancement des Mi 10 et Mi 10 Pro a finalisé l’arrivée de la marque sur le segment haut de gamme. Malgré tout, le fabricant continue de garder un excellent rapport qualité-prix, et l’offre du jour ne fait que l’amplifier. La promotion du jour chez SFR porte sur le Xiaomi Mi 10.

Vous avez plus choix. Soit vous achetez le Mi 10 « nu » à 749€ au lieu de 799€, soit vous optez pour la combinaison avec un forfait, ce qui permet de faire baisser le prix initial à 99€. Dans les deux cas, l’ODR de Xiaomi permet en supplément de recevoir la Mi Electric Scooter (valeur 299€) gratuitement. Pour vous aider à comprendre le mécanisme de cette offre, voici le détail de la méthode à suivre :

Comment obtenir le Mi 10 à partir de 99€ :

Sélectionner le Mi 10 sur SFR à 149 € (via ODR de 50€)

Souscrire à un forfait 80 Go 4G+ (engagement 24 mois)

Payer 8€ par mois durant 24 mois (échelonnement du paiement)

Renvoyer l’ODR pour recevoir la Mi Electric Scooter Essential

Pour en savoir plus sur ce deal Mi 10, c’est par ici :

Voir l’offre Mi 10

Si vous ne souhaitez pas vous engager, le smartphone est aussi vendu nu, à 749€ au lieu de 799€ + la trottinette offerte grâce à la double ODR.

Xiaomi s’attaque au haut de gamme

Depuis son arrivée en France, Xiaomi a révolutionné l’entrée et le milieu de gamme. Les smartphones Redmi se vendent comme des petits pains, et le Mi Note 10 avait été un succès. En 2020, le fabricant a décidé de conquérir le milieu de gamme, les problèmes de Huawei ayant laissé une place vacante pour concurrencer Apple et Samsung.

Le Mi 10 est le premier smartphone Xiaomi de cette nouvelle stratégie. Il est très bien doté, avec son écran OLED de 6,67 pouces, qui propose un taux de rafraîchissement de 90 Hz. La face avant n’a quasiment pas de contour, et le capteur selfie de 20 MP prend la forme d’un léger poinçon.

Il est ultra rapide avec son processeur Qualcomm Snapdragon 865 et ses 8 Go de RAM. Il est aussi reconnu pour son endurance, grâce à sa batterie de 4 780 mAh, compatible avec la charge rapide 30W. Le Xiaomi Mi 10 met l’accent sur la partie photo, avec son quadruple capteur photo de 108, 13, 2 et 2 MP. Le Mi 10 est également un smartphone 5G, vous serez donc prêts pour l’arrivée de la technologie en France.

En bonus, la trottinette Xiaomi Mi Electric Scooter Essential est la toute dernière à avoir été présentée. Elle est habituellement vendue 299€, vous avez jusqu’au 12 octobre pour la recevoir gratuitement :

Voir l’offre Mi 10

Forfait 80 Go SFR, du solide

Pour avoir accès à ce tarif de 99€ pour le Xiaomi Mi 10 chez SFR, il faudra opter pour le forfait illimité 80 Go, avec un engagement sur une période de 24 mois.

C’est un forfait très bien équilibré, avec ses appels et SMS en illimité, chaque mois, depuis la France vers tous les fixes et les mobiles en France métropolitaine et les DOM, mais surtout ses 80 Go de données par mois, qui peuvent être utilisés en France et en Europe. Il est parfait pour une utilisation intensive.

Concernant les prix, ce forfait associé au Mi 10 reviendra à 30€ par mois la première année. Si vous possédez une box internet SFR, le prix mensuel tombe même à 20€ par mois sur les 12 premiers mois. Au-delà de cette période, le forfait repasse à son tarif classique, à 45€ par mois. En optant pour le Mi 10 à 99€ et la trottinette offerte, il faut garder en tête que l’engagement est de 24 mois en tout.

Pour découvrir cette offre Xiaomi, c’est par ici :

Voir l’offre Mi 10