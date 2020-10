Bon plan Shopify : 14 jours gratuits pour créer sa e-boutique

La vente en ligne se développe de manière considérable. Le confinement et la crise sanitaire ont fait exploser les volumes sur internet, au plus grand bonheur des e-commerçants.

De plus en plus d’utilisateurs souhaitent se lancer dans le commerce digitalisé avec leur propre boutique de vente sur internet. Il faut dire que dans le numérique, les démarches sont simplifiées par rapport à un point de vente physique, notamment grâce à des outils bien pensés comme Shopify.

Shopify rend accessible la création de boutique en ligne grâce à une plateforme tout-en-un qui intègre toutes les fonctionnalités indispensables : hébergement, éditeur de site, gestionnaire de produits / commandes et un suivi des données.

Comme mentionné dans notre avis Shopify, il vous facilite la tâche et vous accompagne dans toutes les étapes de la création au développement jusqu’à la gestion au quotidien. Et si vous ne nous croyez pas sur parole, on vous propose de le vérifier par-vous même en prenant zéro risque.

En ce moment Shopify vous donne la possibilité de tester gratuitement son outil pendant 14 jours, sans que vous n’ayez besoin de sortir votre carte bancaire. C’est une bonne façon de découvrir son outil de création de site e-commerce.

Shopify, la plateforme leader en e-commerce

Shopify est une plateforme dédiée aux activités de e-commerce et de dropshipping qui repose sur le mode SaaS (Software as a Service). Ce modèle vous permet d’utiliser son outil depuis votre navigateur web sans installer de logiciel sur votre ordinateur.

Grâce à sa solution clé en main, le e-commerce devient accessible à tous. Pas besoin d’être un pro de l’informatique ni un as du marketing pour vous lancer. Shopify propose des outils simples à utiliser qui permettent de créer votre site internet en quelques minutes sans que vous n’ayez à vous soucier de l’hébergeur ni du dépôt du nom de domaine.

Après avoir choisi le nom de votre boutique, vous pourrez rapidement vous consacrer au design de votre site. Vous aurez accès à un large choix de templates personnalisables selon la thématique de votre business. L’éditeur permet de voir en temps réel ce que vous faites et de modifier très simplement l’apparence de votre site.

Depuis l’interface administrateur Shopify, vous pourrez gérer le listing de vos produits, accéder à vos commandes et vos fiches clients. D’autres fonctionnalités permettent d’analyser les données, les performances de votre site et même de planifier des campagnes marketing ou proposer des réductions sur certains articles pour booster vos ventes. Si besoin, une assistance sur mesure est présente pour vous aider dans votre projet ou sur des points plus techniques.

Si vous envisagez une activité basée sur la revente de produits sans stock (dropshipping), sachez Shopify propose même des modules permettant d’automatiser l’import de produits directement sur votre boutique en ligne depuis le site du fournisseur. La gestion des commandes sera également facilitée. À ce sujet, nous avons récemment rédigé un guide complet pour se lancer en dropshipping.

Un test gratuit de Shopify pendant 14 jours

Shopify propose trois forfaits payants qui varient selon les options et les frais de transaction. En effet, il faut savoir que Shopify se rémunère grâce à l’abonnement mensuel payé par ses utilisateurs ainsi qu’une faible commission prélevée sur chaque vente (2% maximum). Son tarif d’entrée de gamme coûte 29€ / mois.

Mais ici, pas question de payer quoique ce soit. Le bon plan c’est de profiter des 14 jours d’essai gratuits mis à disposition par Shopify. Et pour le faire, c’est très simple puisqu’il faut renseigner seulement trois informations : votre adresse-mail, un mot de passe et le nom de votre boutique.

Vous pourrez ensuite commencer à créer votre site de vente en ligne, votre logo et même référencer vos produits. Le plus important c’est que vous pourrez tester Shopify sans engagement et 100% gratuitement car aucun moyen de paiement n’est requis.

Même si vous n’envisagez pas de vous lancer dès demain dans l’aventure du e-commerce, ça ne coûte rien d’essayer pour satisfaire votre curiosité.

