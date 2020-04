Bon plan Surfshark : le VPN passe sous la barre de 2€ (pas pour longtemps)

Grâce à leur simplicité d’utilisation et leurs multiples avantages, les VPN comme Surfshark équipent désormais de nombreux appareils connectés. Des centaines de millions d’internautes s’en servent tous les jours pour accéder à des contenus bloqués dans une région, préserver leur anonymat et pour protéger leurs données confidentielles.

Avec une application complète et des prix vraiment très avantageux, Surfshark fait partie des VPN les plus populaires du monde. Et son offre actuelle qui fait chuter le prix de -80% devrait en séduire plus d’un. A titre d’information, les autres acteurs de son niveau oscillent entre 3€ et 10€ par mois. Quant à lui, il se situe avec cette offre à moins de 2€ par mois. Vous pouvez le voir directement ici :

Saisir l’offre Surfshark

Les points forts de cet excellent VPN Surfshark

Malgré son arrivée relativement tardive sur le marché des VPN, Surfshark est parvenu à s’y faire une place très rapidement. Il doit sa réussite à son niveau de sécurité, ses performances en termes de vitesse et à son application très intuitive (et disponible en français). Il se place aujourd’hui comme l’un des fleuron de l’industrie, et son rang est largement mérité.

En un clic, le VPN Surfshark masque votre adresse IP et votre trafic internet grâce au chiffrement avec une clé AES 256 bits, un algorithme puissant utilisé par les banques et les organismes de renseignements pour sécuriser toutes leurs données. Votre fournisseur d’accès à Internet ainsi que les personnes malveillantes n’auront aucun moyen de visualiser vos activités en ligne qui seront impossibles à tracer.

Surfshark vous permet de protéger vos données personnelles chez vous, sur les Wi-Fi publiques et même à l’étranger. En effet, ce VPN pourra vous être très utile lors des voyages ou des déplacements professionnels car il couvre tous les 6 continents. Son gigantesque réseau vous permettra de vous connecter à plus de 1700 serveurs dans plus de 63 pays.

L’application Surfshark tire son épingle du jeu par rapport à la concurrence aussi dans le streaming vidéo. En activant votre VPN, vous pourrez débloquer de nombreux contenus normalement indisponibles depuis votre zone géographique. C’est le cas des chaînes de télévision, de certaines vidéos sur YouTube, des catalogues Netflix ou encore des plateformes spécialisées dans le streaming telles que Hulu. Où que vous soyez dans le monde, vous pourrez accéder au contenu que vous voulez.

Surfshark est également l’application indispensable pour le téléchargement en ligne. En cachant votre adresse IP réelle et en chiffrant votre trafic internet, Surfshark vous assure un téléchargement avec zéro risque. Autant d’avantages qui font que les VPN sont plébiscités par 35% des français, selon une étude récente.

Saisir l’offre Surfshark

Une offre VPN à moins de 2€ / mois

En ce moment, les prix de Surfshark dégringolent et son abonnement mensuel tombe à 1,85€ au lieu de 9,89€. Pendant 24 mois, vous bénéficierez de ces tarifs préférentiels. A aucun moment, vous ne serez ensuite engagé avec ce fournisseur de VPN. Le paiement doit se faire en une seule fois, il faut donc régler seulement 44,40€ et vous serez entièrement protégé pour 2 ans. C’est tout simplement imbattable, mais cette offre promo s’arrête déjà sous peu.

Notez que la prise en main de l’application Surfshark (que ce soit sur ordinateur ou sur mobile) est très rapide et ne nécessite aucune compétence en informatique. Elle est disponible sur de nombreux supports comme les ordinateurs, tablettes, smartphones mais également les consoles de jeu et aussi les routeurs.

Là où Surfshark fait fort par rapport à ses concurrents c’est que son offre vous permet d’équiper un nombre d’appareils illimité avec un seul compte. Grâce à votre souscription, vous pourrez donc en faire profiter tous vos proches grâce à ses connexions simultanées et illimitées. A titre de comparaison, les concurrents limitent en général leur VPN à 5/6 connexions au maximum.

Pour finir, le gros plus de cette offre VPN est sa garantie « satisfait ou remboursé » de 30 jours. Cette période d’un mois vous laisse suffisamment le temps de vous faire votre opinion sur le service Surfshark. Le remboursement intégral s’obtient facilement, après une demande au support client et il n’est pas nécessaire de fournir de justification précise.

Surfshark à moins de 2€ par mois, c’est vraiment la meilleure offre actuellement.

Saisir l’offre Surfshark